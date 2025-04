Kenny Kasiama de retour en France, comme remplaçant médical à la JA Vichy

Kenny Kasiama vient combler le vide intérieur à la JA Vichy suite à la blessure de Serge Mourtala, absent pour plusieurs semaines. Le pivot s’est fracturé le pied, ce qui a poussé l’organisation du club à se tourner vers un remplaçant médical.

Kenny Kasiama est Vichyssois ! 🙌 Suite à l’indisponibilité de Serge Mourtala pour plusieurs semaines, le staff technique de la JA Vichy Basket s’est activé pour renforcer l’effectif en cette fin de saison décisive 👊 🔗 Communiqué: https://t.co/I1f98zIkEM#JAV #PROB pic.twitter.com/M9sEofpH9b — JA Vichy Basket (@jav_basket) April 14, 2025

Après l’échec de la G-League, à la relance en Pro B

Sacré en 2023 à l’EuroBasket U20, Kenny Kasiama (2,04 m, 22 ans) rejoint donc un effectif vichyssois qui ne manque pas de champions d’Europe. Un titre qu’il a partagé avec Lucas Dufeal et Ugo Doumbia, actuels joueurs de la JAV.

Derrière, le poste 4/3 avait connu sa première saison en Pro B, en étant prêté par Le Portel à Évreux, ce qui lui avait permis pour la première fois de s’exprimer pleinement en professionnel (5,3 points et 3,7 rebonds en 18 minutes de jeu en moyenne). En cette saison 2024-2025, le natif de Montfermeil s’est envolé vers les États-Unis, où il a participé au camp d’entraînement des Salt Lake City Stars. Malgré sa sélection en 2e position de la draft internationale par l’équipe affiliée au Utah Jazz, cette dernière ne l’a pas inclu dans son roster final pour la saison de G-League. Il est ainsi revenu en France, en l’attente d’une opportunité comme celle de la JA Vichy.

« Mes objectifs sont clairs. D’un point de vue collectif, être une plus-value pour l’équipe qui est déjà sur une très bonne lancée pour accrocher les play-in voire plus. D’un point de vue personnel, me relancer dans une fin de saison à enjeux et montrer aux gens que je suis toujours là. On se voit très vite, supporters vichyssois ! », a-t-il clamé dans le communiqué du club.

La JA Vichy est actuellement 11e de Pro B, à une victoire des play-in. Les hommes de Dounia Issa ont validé le maintien et espèrent s’offrir une phase finale avec une fin de saison très abordable et cinq matchs contre des équipes comptant un bilan inférieur au leur (Nantes, Champagne Basket, Caen, Chartres et Hyères-Toulon). L’entraîneur de la Jeanne d’Arc, Dounia Issa, compte sur son nouveau venu pour apporter au collectif dans cette fin de saison.