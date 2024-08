Kevin Durant – Guerschon Yabusele, les retrouvailles : « Il va me détester encore plus »

En mars 2022, invité par le podcast Boardroom TV, Kevin Durant avait envoyé, ce qu’on appelle communément, une balle perdue. Interrogé sur une passe d’arme qu’il avait eu avec Evan Fournier lors d’un Brooklyn – New York en NBA, le superscoreur américain s’était lâché sur… Guerschon Yabusele. « Il était en NBA avant, je ne sais pas où il joue aujourd’hui mais je ne l’aime pas. J’ai juste envie de le battre à chaque fois, et de le faire avec la manière. »

Rappelé au bon souvenir de cette déclaration jeudi à l’approche de la finale contre les États-Unis, l’intérieur du Real Madrid a préféré en sourire. « Il a ses raisons… Il va me détester encore plus, ça c’est sûr. Car je ne vais rien lâcher, rien donner de facile. » Un antagonisme qui date des Jeux Olympiques 2021, notamment du premier match de poule où Guerschon Yabusele avait contribué à éteindre Kevin Durant (10 points à 4/12) afin de terrasser Team USA (83-76). En finale, KD avait ensuite eu sa revanche (29 points). Au moment d’évoquer les forces des Bleus, la star des Phoenix Suns avait d’ailleurs mentionné le natif de Dreux jeudi soir. « Ce sera un combat de chiens ! Je suis excité par cette finale, on s’est bien fait bouger en demi-finale mais nous sommes prêts pour le défi. L’équipe de France joue avec beaucoup de confiance, a changé ses rotations. Isaïa Cordinier a été lancé et joue un basket incroyable. On sait tous ce que des gars comme Fournier ou Wemby sont capables de faire. Yabusele joue très bien. En plus, ils auront leur public avec eux : je pense que ce sera l’ambiance la plus hostile que je connaîtrai en FIBA. »

« Nous sommes les seuls à pouvoir rivaliser avec eux »

Côté Français, l’expérience des cinq dernières années (deux victoires en trois confrontations) a levé toutes les craintes vis-à-vis de Team USA. L’étiquette de favori est évidemment impossible à endosser face aux États-Unis mais les Bleus savent désormais que les Américains ne sont plus imbattables, ce qui change par rapport à Sydney 2000 par exemple… À l’image de Yabusele, les tricolores vont se présenter sans aucune peur sur la scène finale, persuadés d’être l’équipe la plus à même de matcher avec eux grâce à leur dimension athlétique, même si la Serbie a prouvé qu’un formidable collectif pouvait faire vaciller Team USA (91-95). « Ça va être un match intéressant. Sans manquer de respect aux autres équipes, je pense que nous sommes les seuls à pouvoir rivaliser avec eux, juste en terme de physique. On a envie de les battre ! Même nos médias français parlent plus d’eux que de nous, qu’est-ce qui se passe ? On a forcément envie de les battre et de fermer la bouche à tout le monde. Samedi, ce sera la guerre. Depuis la défaite contre l’Allemagne à Lille, on a montré un autre visage, une intensité incroyable. Quand on joue comme cela, même contre la meilleure équipe du monde, je pense qu’on va leur poser des problèmes. » Il n’y a plus qu’à…

La déclaration complète de Kevin Durant en mars 2022 « J’ai dit à Evan Fournier qu’il était un mini. J’ai quelque chose contre cette équipe de France. Ils nous ont battus aux Jeux olympiques et je n’aime aucun d’entre eux, même si je les respecte. Ce sont de très bon gars et si je les vois en dehors du terrain, je les prends dans mes bras. Mais ça fait partie de ces équipes et de ces joueurs que je n’aime pas, tout simplement. C’est comme Guerschon Yabusele, il jouait en NBA, je ne sais pas où il est aujourd’hui, je ne l’aime pas. J’ai juste envie de le battre et de le faire avec la manière, à chaque fois. Juste parce qu’ils nous ont battus aux Jeux Olympiques. Je crois que cet état d’esprit est ressorti l’autre jour contre Evan Fournier. Evan joue avec beaucoup de swag et les jours où il met ses shoots, il peut devenir agaçant tellement il est swag. J’ai toujours aimé son jeu, mais quand je joue contre lui, j’ai juste envie de le battre et de lui botter le cul. C’est une forme de respect, il a gravi les échelons. Quand il rentre ses tirs, ça peut vite devenir difficile. »

À Bercy,