Kevin Mendy, un cinquième enfant du MSB à la JALT Le Mans !

Décidément, fera-t-on équipe plus expérimentée en Nationale 3 que la JALT ? Enlisé en cinquième division pour une seconde saison consécutive, l’équipe sarthoise sert de refuge pour tous les vieux grognards issus de l’autre club de la ville, Le Mans Sarthe Basket.

Déjà passés en minimes à la JALT, Navid Niktash fut le premier à revenir, suivi en 2022 de Tom Foucault, débauché à Besançon. L’an dernier, Jérémy Leloup a suivi le mouvement. Cet été, Alain Koffi leur a emboité le pas, avant que son ex-coéquipier Kevin Mendy (2,00 m, 32 ans) ne devienne le cinquième enfant du MSB à dire oui à la JALT.

À Poitiers depuis six ans

Parti du Mans en 2015, successivement passé par Boulogne-sur-Mer et Aix-Maurienne, l’Yvelinois officiait à Poitiers depuis 2018. Capitaine du PB86, il sort de sa saison la plus difficile en carrière (4 points à 40% et 2,4 rebonds en 41 rencontres), malgré le tir du maintien à Fos, longtemps embêté par des douleurs récurrentes au tendon d’Achille. Juste avant, le médaillé de bronze lors de l’EuroBasket U20 2011 restait encore capable de tourner à 7,8 points et 4 rebonds de moyenne en NM1.

Interrogé en mars par La Nouvelle République, Kevin Mendy avait avoué à nos confrères être dans le doute concernant son avenir. Il pressentait bien que son aventure avec le PB86 touchait à sa fin mais ne savait pas encore s’il repartirait pour une 12e saison dans le monde professionnel. Finalement, c’est non… « Je suis un peu perdu dans mes réflexions à ce sujet. Je suis étudiant, puisque je fais un master en management en école de commerce à l’EM Lyon en distanciel. Il me reste encore un an d’études et j’aimerais continuer de jouer pendant cette période. Mais c’est vrai aussi qu’avec les petits pépins physiques que je connais, je me demande parfois si cela vaut le coup de continuer. J’attends de voir ce que l’on me propose car, comme mes performances sont en déclin, cela joue forcément pour la suite. Je suis bien ici mais je suis conscient que cela reste un business et que les dirigeants ont des choix à faire. Je l’accepterai si l’aventure devait s’arrêter là, je n’aurai aucun souci avec cela. Ce n’est pas que moi qui décide, c’est un tout. Beaucoup de choses entrent en compte car nous sommes nombreux à être en fin de contrat, le coach aussi… Je suis en réflexion sur tous ces aspects et je ne me ferme aucune porte, même celle de pourquoi pas passer à autre chose. J’essaye de préparer mon après-carrière et je suis associé sur une entreprise dans la sécurité au Mans qui se développe plutôt bien puisque nous avons vingt salariés. Je peux peut-être l’intégrer un peu plus dans la gestion et le développement. Mais chaque chose en son temps. Je finis ma saison et je verrai ensuite quel choix je fais en fonction des opportunités que j’aurai. J’ai la chance de vivre de ma passion et je veux continuer de prendre du plaisir. »