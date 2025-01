Kéziah Ekissi va rejoindre Isaiah Sy à Oregon State

L’aventure américaine de Kéziah Ekissi (1,89 m, 21 ans) va se poursuivre comme espéré en NCAA. L’ancien meneur espoir du Cholet Basket avait traversé l’Atlantique pour évoluer en Junior College (JuCo) au sein du Howard College. Son but était clair, marquer les esprits rapidement pour décrocher une bourse universitaire en NCAA. Auteur jusqu’ici de 13 points à 45,6% au tir, dont 41,8% à 3-points, et 84,4% aux lancers francs, 3,9 passes décisives et 3,6 rebonds de moyenne après 17 matchs disputés, Kéziah Ekissi a montré de quoi il était capable aux scouts étasuniens.



Les retrouvailles avec Isaiah Sy

Le natif de Nîmes qui a grandi aux Saintes-Maries-de-la-Mer a choisi de rejoindre Oregon State. Chez les Beavers, il va retrouver son ami des Bouches-du-Rhône, Isaiah Sy (2,00 m, 20 ans). Ce dernier s’est parfaitement intégré dans les plans de jeu de Wayne Tinkle (5,6 points, 2,5 rebonds et 1,3 passes décisives en 16 matchs). Il joue plus que son compatriote Maxim Logue, intérieur passé par le Pôle France, les équipes de France jeunes et le centre de formation du Paris Basketball.



Venu pour renforcer la ligne arrière d’Oregon State, Kéziah Ekissi apportera ses qualités athlétiques et sa dextérité. Après leur upset ce jeudi en prolongation contre Gonzaga (invaincu en WCC avant la rencontre), les Beavers affichent un bilan de 14 victoires pour 5 défaites et sont quatrièmes de la conférence WCC avec 4 victoires en 6 matches. Ils sont sur une série de cinq victoires d’affilée.