Kezza Giffa co-meilleur marqueur d’High Point dans le choc de la saison

Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a réussi sa rencontre dans le match au sommet de la Big South Conference entre High Point et UNC Asheville. En marquant 20 points à 6/13 aux tirs (dont 1/3 à 3-points) et 7/7 aux lancers francs, en prenant 2 rebonds et en donnant 3 passes décisives (pour 1 balle perdue) en 30 minutes, le fils de Sacha Giffa a largement contribué en la victoire des Panthers 104 à 100 après prolongation contre les Bulldogs.

Le meneur scoreur a tout simplement terminé co-meilleur marqueur des siens avec Bobby Pettiford. En prolongation, il a ouvert le score en faveur des siens (88-86, 41′) avant de livrer une offrande dans la raquette à Simon Hildebrandt pour donner deux possessions d’avance à High Point (96-91) à 1 minute 33 de la fin.

Ce succès de 4 points permet à High Point de prendre la première place de la Big South Conference avec 9 victoires et 2 défaites, contre 8 victoires en 10 matches pour UNC Asheville qui avait gagné… de 4 points le match aller (103-99). Cette confrontation promet avant le tournoi final au mois de mars.

6’2’’ French PG Kezza GIFFA🇫🇷 (High Point) was phenomenal in the OT victory against UNC Asheville 🇺🇸

20 points

3 assists

As a senior, Kezza has demonstrated his poise, three-level scoring ability, and playmaking instincts, elevating his teammates in clutch moments.@HPUMBB… pic.twitter.com/UZGpgskAJg

— Scouting lab (@scouting_lab) February 9, 2025