Killian Hayes sur le point d’être transféré ?

Le passage de Killian Hayes (1,96 m, 22 ans) aux Pistons pourrait bien arriver à son terme. L’avenir du n°7 de la Draft 2020 dans la franchise du Michigan s’est largement assombri ces dernières semaines. Jusqu’au point où il n’est tout simplement pas entré en jeu lors du dernier match de son équipe (défaite 128-121 contre Cleveland). Alors qu’il n’avait aucun souci physique et était opérationnel.

Ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa carrière. Le coach Monty Williams n’a pas pu lui faire de la place dans une rotation arrière déjà trop chargée. Il a décidé de faire jouer les quatre autres meneurs (Cade Cunningham, Jaden Ivey, Monte Morris et Marcus Sasser) avant le Français. En conférence presse d’après-match, le coach finaliste des playoffs NBA 2021 avec les Suns s’est justifié : « C’est dur de faire jouer quatre meneurs… J’ai parlé à Killian avant le match et l’ai prévenu de ce qui allait se passer. » Et le terrain lui a donné raison. Le groupe de remplaçants amputé de Hayes a été très performant, parvenant à garder les Pistons dans le match pendant longtemps.

Ce qui est finalement symbolique de la carrière de Killian Hayes aux Pistons. En trois saisons et demi, le Choletais n’a jamais vraiment convaincu. Alors qu’il a pourtant eu sa chance. Il a démarré dans le cinq majeur quasiment 70% de ses matches (144 sur 209), pour un temps de jeu moyen dépassant les 26 minutes. Mais ses statistiques n’ont jamais augmenté pour autant, tout comme ses pourcentages au tir (38,2% aux tirs, dont 27,6% à 3-points). En octobre, il a été titularisé à la place de Jaden Ivey. Malgré quelques bonnes prestations en novembre, l’ancien joueur d’Ulm a finalement été décalé sur le banc au bout d’un moment. Monty Williams avait notamment été déçu de son association avec Cade Cunningham (« ils n’ont pas aussi bien joué ensemble que je l’imaginais »). Le retour de blessure de la recrue au poste 1 Monte Morris et la bonne santé générale de l’effectif ont précipité son sort.

En plus de sa sortie de la rotation, des informations rapportées par le journaliste de The Athletic James L. Edwards III sont venues obscurcir le tableau. Selon l’insider des Pistons, le sort de Killian Hayes était déjà décidé depuis plusieurs mois. La franchise du Michigan était en effet « proche de le transférer » avant l’arrivée de Monty Williams en juin. C’est le coach joueur de San Antonio et Orlando qui aurait mis son veto sur les négociations, voulant « une chance de travailler » avec celui qui l’avait toujours « intrigué » de l’extérieur. Williams pensait notamment que le Français pouvait apporter de la « stabilité », du contrôle de balle et de la défense. Ce qu’il n’a finalement apporté que de manière épisodique cette saison. Le nouvel entraîneur des Pistons semble s’être résigné. Le dernier garde-fou du Français dans la franchise a donc sauté, ce qui ouvre grand la porte à un transfert.

Killian Hayes est déjà dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines. Selon plusieurs insiders, il a été rendu disponible par les Pistons, comme c’était le cas cet été avant que Monty Williams n’intervienne. Au niveau contractuel, il n’a plus qu’une année de contrat à 7,4 millions de dollars. Son contrat rookie, qui n’a pas été prolongé, expire en fin de saison. La potentielle contrepartie devrait donc être légère. Son transfert pourrait en tout cas être bénéfique pour le joueur, qui prendrait alors un nouveau départ. Comme pour la franchise qui tournerait enfin cette page. Celui-ci devra avoir lieu dans les six prochains jours, avant la trade deadline du 8 février.

Per James Edwards, the Pistons were close to trading Killian Hayes before Monty was hired. Williams, however, wanted a chance to work with Hayes, so they kept him.

Edwards also says the writing is on the wall now, that Hayes’ run in Detroit is over#Pistons #DetroitBasketball pic.twitter.com/IMUxt8vbiw

— FυɛӀɛժ ву мσтσωη (@FueledByMotown) February 1, 2024