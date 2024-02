Bilal Coulibaly titulaire et productif, Killian Hayes en DNP

Bilal Coulibaly a réalisé l’un de ses matches les plus productifs en NBA face à l’une des toutes meilleures équipes du moment – si ce n’est la meilleure -, les Los Angeles Clippers (28 victoires et 8 défaites sur les 36 derniers matches, 14 succès sur les 17 dernières rencontres).

Titulaire (pour la deuxième fois seulement) à la place de Jordan Poole, malade, le rookie des Wizards a cumulé 19 points à 8/16 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 interceptions en 37 minutes. Auteur d’un bon début de rencontre, le natif de Saint-Cloud a ensuite eu plus de mal à l’image de Washington D.C. dans le troisième quart-temps (19-40). L’écart fait, l’arrière/ailier a continué à être responsabilisé pour finir avec des statistiques intéressantes.

Comme lui, Victor Wembanyama a perdu à domicile, face à Orlando. En revanche, les Timberwolves de Rudy Gobert n’ont laissé aucune chance aux Mavericks de Dallas (121-87) qui se déplaçaient sans leurs stars. Le pivot français n’a même pas eu besoin de terminer en double-double (17 points à 5/9 aux tirs et 7/12 aux lancers francs, 6 rebonds et 2 contres en 28 minutes).

Au classement à l’Ouest, Minnesota (34 victoires et 14 défaites) conserve une longueur d’avance sur le Thunder (33 victoires et 15 défaites) qui a remporté le choc 105-100 face aux Denver Nuggets (33 victoires et 16 défaites). Jalen Williams et Isaiah Joe indisponibles, Ousmane Dieng a eu droit à 9 minutes de temps de jeu sur ce gros match. Mais le Lot-et-Garonnais s’est montré en difficulté, n’apportant qu’une balle perdue sur la durée de sa présence sur le terrain.

Sur un temps de jeu similaire, Frank Ntilikina a été maladroit (0/4 à 3-points) mais plus complet (3 rebonds et 3 passes décisives) et les Charlotte Hornets se sont inclinés 117 à 110 à domicile contre Chicago. Pire encore, Killian Hayes a connu son premier DNP (« did not play », soit « n’a pas joué ») avec le retour à la compétition de Cade Cunningham. Un mauvais signe pour son avenir aux Pistons, eux qui ont accroché les Cleveland Cavaliers (121-128). Rayan Rupert a lui aussi connu un DNP avec Portland contre Milwaukee (119-126).