Killian Tillie, Amine Noua et Jonathan Rousselle tous auteurs de grosses performances en Espagne

Le championnat espagnol est de plus en plus rempli de pensionnaires français. Pas moins de six d’entre eux ont participé aux quatre matchs de ce samedi 19 avril en Liga ACB. Et encore, Malcolm Cazalon n’a pas participé à la défaite de Bilbao (96-79) contre un Unicaja Malaga porté par… Killian Tillie (2,08 m, 27 ans).

L’intérieur stretch tricolore, de retour en Europe après quasiment 10 ans, a sorti sa deuxième meilleure performance de la saison. 20 points à 7/10 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 21 d’évaluation. Poster dunk, jeu au poste, 3-points dans le corner… l’originaire des Alpes-Maritimes a fait la totale aux finalistes de la FIBA Europe Cup. Permettant à Malaga de renforcer encore un peu plus leur place dans le Top 4.

KILLIAN TILLIE, desatado en el triunfo cajista ante Surne @bilbaobasket 🔥 El francés terminó siendo la referencia de @unicajaCB con 2⃣0⃣ puntos (1⃣2⃣ de ellos en el último cuarto), 4⃣ triples y 2⃣2⃣ de valoración 💥 😎 @KillianTillie #LigaEndesa | #ConectaConTuPasión pic.twitter.com/A5mjaEsHXb — Liga Endesa (@ACBCOM) April 19, 2025

L’autre match opposant plusieurs français a eu lieu entre Manresa et Girona (95-84). Mais ceux-ci ont été moins en vue, à part les 7 points et 6 rebonds pour 12 d’évaluation de Bodian Massa (2,08 m, 27 ans). Yves Pons (1,97 m, 25 ans) et Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) ont eux plutôt été investis de missions défensives, ne marquant aucun point en respectivement 13 et 7 minutes.

En revanche, Grenade s’est fait porter par ses deux tricolores. Dans le duel des cancres contre l’autre relégable La Corogne, cela n’a pas suffi pour l’emporter à l’extérieur (93-89). Ces deux clubs semblent condamnés. Amine Noua (2,02 m, 28 ans) a tout de même fait de son mieux avec 17 points à 7/17 aux tirs (dont 3/9 à 3-points), 8 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 33 minutes. Bien supporté par son compatriote vétéran Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans), qui sort l’un des meilleurs matchs de sa saison avec 14 points à 3/7 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 2 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes. Mais en face, le collectif corognais a fait la différence.