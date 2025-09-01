Recherche
EuroBasket masculin

Kristaps Porzingis brille avec la Lettonie, qui se rapproche des huitièmes mais perd l’un de ses leaders…

Kristaps Porzingis a retrouvé son adresse à 3-points pour mener la Lettonie vers une victoire cruciale 78-62 contre le Portugal. Les Lettons se rapprochent de la qualification pour les huitièmes de finale, malgré la blessure et l'incertitude autour de la suite du tournoi d'Arturs Zagars.
00h00
Kristaps Porzingis brille avec la Lettonie, qui se rapproche des huitièmes mais perd l’un de ses leaders…

Kristaps Porzingis a une nouvelle fois porté les Lettons vers la victoire, face au Portugal.

Crédit photo : FIBA

La Lettonie a retrouvé des couleurs lors de la quatrième journée de l’EuroBasket 2025. Après trois matchs difficiles, les Lettons ont dominé le Portugal 78-62 dans une Arena Riga comble de 11 000 spectateurs, portant leur bilan à 2 victoires pour 2 défaites.

– Groupe A

Cette victoire était cruciale pour maintenir les espoirs de qualification en huitièmes de finale, tout en gardant le Portugal à une seule victoire. Plus qu’un simple succès comptable, cette performance a permis à la Lettonie de retrouver ses automatismes offensifs avant les matchs décisifs.

Porzingis débloque enfin son compteur à 3-points

Le tournant du match s’est joué dès la troisième minute, quand Kristaps Porzingis a enfin trouvé la mire à 3-points. Après avoir manqué ses 14 premières tentatives depuis le début du tournoi, la superstar lettonne a explosé de joie en voyant son 15e tir primé rentrer, pour ne plus s’arrêter.

Cette réussite a libéré toute l’attaque lettonne. Porzingis a enchaîné avec cinq 3-points réussis en première mi-temps, compilant 21 points, 9 rebonds, 3 passes et 1 contre en seulement 26 minutes. La Lettonie affichait un différentiel de +25 avec lui sur le parquet.

L’adresse collective a suivi celle de son leader. Les Lettons ont converti 10 de leurs 17 premières tentatives à 3-points, terminant la première période à 11/21 derrière l’arc. Avec 14 passes décisives sur 17 paniers marqués en première mi-temps, ils ont livré un récital offensif qui leur a permis de prendre 20 points d’avance (27-7 au deuxième quart-temps).

Zagars incertain, la qualification pas encore assurée

Malgré cette victoire convaincante, tout n’est pas rose pour le sélectionneur Luca Banchi. Arturs Zagars, le meneur titulaire de la sélection, dont la France garde un mauvais souvenir à la Coupe du Monde, a dû quitter le match après seulement 4 minutes et 28 secondes de jeu suite à une blessure. Le joueur, qui tournait à 9,3 points et 5 passes de moyenne sur les trois premiers matchs, souffrait déjà d’une blessure au bas du corps depuis le match d’ouverture. Andrejs Grazulis était également absent, immobilisé sur le banc avec une botte de protection à la cheville droite. Ces blessures inquiètent avant la fin de la phase de groupes.

La qualification pour les huitièmes de finale n’est pas encore mathématiquement acquise. La Lettonie doit attendre le résultat du match entre la Serbie et la République tchèque pour confirmer sa place parmi les 16 meilleures équipes du tournoi. Le Portugal, mené par Neemias Queta (16 points, 7 rebonds), jouera sa survie mercredi face à l’Estonie, les deux équipes étant à égalité avec un bilan de 1-3.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

dem7
Le Portugal peut avoir des regrets beaucoup de shoots " faciles" manqués dommage En tout cas ils auront fait un bel euro pour le moment et mériteraient de passer un tour
Répondre
(0) J'aime
