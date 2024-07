Kristupas Kepezinskas arrive à Monaco

Kristupas Kepezinskas (1,80 m, 19 ans) a choisi de poursuivre sa formation à l’AS Monaco. Le jeune meneur lituanien va évoluer en Espoirs ELITE avec l’équipe de Mickaël Pivaud, qui sort de sa meilleure saison à ce niveau.

Meneur titulaire de la génération 2005 lituanienne, Kristupas Kepezinskas avait notamment perdu la petite finale de la Coupe du monde U17 en 2022 contre l’équipe de France de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Lors du premier match de la compétition, il avait largement contribué en la victoire des U17 lituaniens face aux Espagnols, futurs vice-champions du monde. Un an auparavant, il avait disputé la finale de l’EuroChallengers U16 face à ces mêmes Français. L’an passé en revanche, il a eu plus de mal sur l’EuroBasket U18 (2,8 points et 1,7 passe décisive). Kristupas Kepezinskas jouait en club au Zalgiris Kaunas. Il a participé à trois ANGT et évoluait en équipe réserve en 2023-2024.

🇱🇹 Interesting move by Lithuanian PG Kristupas Kepezinskas ('05) as he joins the budding and ambitious @ASMonaco_Basket youth program and will compete in the French Espoirs Elite league next season 🇫🇷

Strong league, curious to track his progress and development over there. https://t.co/AdOFYJw0fg

— Rob Karaznevic (@dogtheballer) July 24, 2024