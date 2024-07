Kyler Edwards complète la ligne arrière de la JDA Dijon

La JDA Dijon a annoncé la signature de l’arrière Kyler Edwards pour la saison 2024-2025. L’Américain complète la ligne arrière de l’effectif de Laurent Legname, déjà composée par David Holston, Axel Julien et Ilias Kamardine. Plus généralement, la ligne extérieure semble complète puisque Robin Ducoté et Joshua Obiesie sont sous contrat et que Jean-Philippe Dally a rejoint l’effectif pour évoluer sur les postes 3 et 4.

𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗛𝗢𝗢𝗧𝗘𝗥 𝗨𝗡𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 ! ✅ Viseur activé, le panier en ligne de mire… @kyleredwards_ arrive à Dijon pour enflammer les filets du Palais des Sports ! L’américain s’engage une saison avec la JDA ! 🔥 Welcome ! 🫶 📄 Plus d’info https://t.co/jHziNfhJ5u#MyJDA pic.twitter.com/IdyGh5QcoV — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) July 9, 2024

Kyler Edwards, un joueur très solide en NCAA dans le Texas

La JDA Dijon sera le premier club en Europe pour Kyler Edwards. Formé chez lui dans le Texas, notamment aux côtés d’un certain Cade Cunningham (1er choix de la Draft NBA 2024) au Bowie High School, il a ensuite joué en NCAA pour les Texas Tech Red Raiders (de 2018 à 2021) et les Houston Cougars (en 2021-2022). Très productif lors de sa saison senior, Kyler Edwards a amené les siens aux portes du Final Four, Final Four qu’il avait auparavant connu chez les Red Raiders (finale en 2019).

Passé professionnel en 2022, ce fils d’un ancien joueur NFL a depuis effectué deux belles saisons en G-League, à Motor City puis Long Island. Compétitif chez les Nets en 2023-2024 (15 points à 43,7% de réussite aux tirs, dont 33,5% à 3-points, 4,7 rebonds et 3,8 passes décisives en 34 minutes), il a tenté une nouvelle aventure aux Metros de Santiago dans le championnat porto ricain depuis fin mai. Sur place, il s’est surtout distingué à 3-points (11,8 points à 14/30 à 3-points, 2,6 rebonds et 2,8 passes décisives). Sur son cinquième match, le 29 juin, il n’a toutefois que 6 minutes. Kyler Edwards est désormais attendu à Dijon.