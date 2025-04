Kymany Houinsou reste à Loyola Chicago pour sa 4e saison NCAA

Après deux saisons à Washington State pour débuter sa carrière universitaire, Kymany Houinsou va également en disputer deux à Loyola Chicago. La fac de l’Illinois a annoncé le retour du point-forward français pour l’exercice 2024-2025.

En ce début de mois d’avril, Kymany Houinsou (1,97 m, 21 ans) et Loyola Chicago ont vu leur exercice 2024-2025 prendre fin en demi-finale du NIT, l’un des tournois les plus relevés du pays derrière la March Madness. Une 3e saison universitaire dont l’Alsacien peut être fier, puisqu’il a affiché ses meilleures statistiques en carrière en NCAA. Au sein d’une équipe compétitive, l’ancien joueur de Pfastatt, Mulhouse, l’ASVEL et Saint-Quentin a tourné à 5,8 points à 52,9% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds et 3,1 passes décisives en 22 minutes de jeu en moyenne.