Une finale européenne, son meilleur match avec Bilbao : la belle semaine de Malcolm Cazalon

Avec cette première semaine du mois d’avril, Malcolm Cazalon ne doit pas regretter son choix d’avoir privilégié Bilbao aux dépens de la SIG Strasbourg. Après s’être qualifié en début de semaine pour la finale de la FIBA Europe Cup, l’ailier tricolore a signé son meilleur match sous les couleurs du club basque à l’occasion de la réception de Gran Canaria (96-78) ce samedi 5 avril.

Affrontement entre deux finalistes de Coupe d’Europe

Arrivé à Bilbao mi-février après un peu plus de deux mois comme remplaçant médical à Strasbourg, Malcolm Cazalon a su se faire sa place dans l’écurie basque. Il joue en moyenne 18 minutes depuis son arrivée, principalement en sortie de banc. Et pour son 6e match de Liga Endesa, avec l’accueil de Gran Canaria, l’éphémère joueur NBA (un match avec Detroit) a délivré sa meilleure prestation : 18 points à 7/10 aux tirs dont 4/4 à 2-points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 ballons perdus en 18 minutes de jeu ! Une belle performance, signée 72 heures après la qualification de son équipe pour la finale de la FIBA Europe Cup, au terme d’un invraisemblable retournement de situation contre Dijon.

Ses adversaires tricolores, Andrew Albicy et Pierre Pelos, qui ont également réussi à se qualifier cette semaine pour la finale de l’EuroCup, ont été moins en vue dans le Pays Basque (8 points et 3 passes pour le meneur, 0/5 aux tirs pour l’intérieur). Utilisé uniquement en Coupe d’Europe, Mehdy Ngouama n’était pas sur la feuille de match.

Retrouvez les highlights en vidéo de Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans) contre Gran Canaria dans le tweet ci-dessous.