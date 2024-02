La classe biberon de Gravelines-Dunkerque fait honneur au BCM contre Nymburk

Ils s’appellent Roman Domon (18 ans) Hugo Boumpoutou (19 ans), Adrien Tyberghien (18 ans), ou encore Evan Boisdur (18 ans). Ensemble, ils forment la colonne vertébrale des Espoirs du BCM Gravelines-Dunkerque, actuels 8e du championnat U21 (12v-9d). Et en parallèle de la lutte pour la qualification pour le Trophée du Futur, ils ont tous mené une campagne honorable en FIBA Europe Cup.

Alors que le club maritime sait depuis la semaine dernière, et une semaine à Saragosse, qu’il n’a plus d’avenir continental, l’équipe de Jean-Christophe Prat a conclu son aventure en C4 sur une bonne note en disposant du leader Nymburk (74-71), mené par l’ex-strasbourgeois Jaromir Bohacik (12 points à 4/10, 5 rebonds et 3 passes décisives). 3e de sa poule, le BCM affiche un bilan équilibré de trois victoires en six rencontres.

Evan Boisdur clutch pour son quatrième match en pro

Si Johnny Berhanemeskel a terminé meilleur marqueur avec 15 unités, la classe biberon de Gravelines-Dunkerque s’est distinguée. Prospect atypique, très grand pour son poste (arrière de 2,03 m), Roman Domon a livré une prestation très propre, avec la deuxième meilleure évaluation nordiste (12) grâce à ses 8 points à 100%, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Respectivement meneur à l’ancienne et ailier athlétique aux allures de faux-lent, Adrien Tyberghien et Hugo Boumpoutou ont rendu la même copie : 4 points à 2/5 et 1 rebond en 16 minutes. Enfin, vu à seulement trois reprises avec les pros du BCM, le combo-guard Evan Boisdur en a profité pour signer son temps de jeu record à ce niveau : 5 minutes, dont 78 secondes dans le money-time, les 78 dernières de la rencontre. Envoyé deux fois sur la ligne des lancers-francs dans la dernière minute, le Guadeloupéen a inscrit deux tirs de réparation, dont un très clutch à 73-71 à 11 secondes du buzzer final. Formateur… Soit tout l’intérêt d’une rencontre européenne sans enjeu.