La déception de Julien Mahé : « On fait tout pour perdre »

Saint-Quentin peut s’en mordre les doigts. Le SQBB a mené tout le match en demi-finales de la Leaders Cup 2025 avant de se faire rattraper en fin de match puis dépasser à 7,4 secondes de la fin sur un 3-points de Trevor Hudgins. Très déçu, le coach Julien Mahé est revenu sur cette élimination rageante.

Trop d’erreurs pour l’emporter

Félicitations aux MSB pour leur victoire ce soir. C’est du basket et ce n’est jamais fini. Surtout quand nous on contrôle si peu de choses. On a raté le coche pendant une période où on aurait pu creuser un écart plus important. Mais on n’a jamais été en mesure de le faire vraiment parce qu’on est trop inconstants et irréguliers sur des aspects du jeu, qui sont clairement l’aspect défensif, la dureté, et les pertes de balles. On perd 18 ballons, on sait que c’est quelque chose qu’on ne gère pas bien depuis le début de saison mais là c’est évidemment pour moi quelque chose qui me fait très très mal dès le début du match puisqu’il me semble qu’on doit être 9 interceptions à la mi-temps. On est à 11 balles perdues pour 9 interceptions en étant devant. On rate le coche. A la fin on est à la merci du talent et on fait tout pour perdre. On perd des ballons, on fait faute sur tir à 3-points, on cède des rebonds, on laisse des and-one… Donc tout est fait pour que ça tombe dans le mauvais sens et là c’est le cas ce soir. C’est une défaite qui évidemment fait très mal à la tête mais c’est ainsi.

Marché ou pas marché de Trevor Hudgins ?

Je ne parlerai jamais de l’arbitrage. Évidemment il y a des situations des deux côtés. Ce que je peux dire c’est que j’aurais aimé que Jerome Robinson mérite quand même quelques lancers francs en deuxième mi-temps. Avant ça, j’espère surtout qu’il n’y a vraiment pas faute à 85-79 sur le lay-up de DiLeo parce que ça, ça change tout. Ça les ramène à une possession au lieu de deux. C’est un call quand même qui est un peu cadeau de mon espace, mais c’est un arbitre d’expérience qu’il a prise, donc j’imagine que… Mais je regarderai la fin.

Les progrès en attaque : 54 points mardi en Coupe de France contre l’ASVEL, 177 points en deux matches sur la Leaders Cup

On a fait le résumé de la saison en deux jours. On est capable de faire des choses extraordinaires comme hier soir. Et puis ce soir, c’est nous. Ça nous ressemble terriblement ce qu’on a fait ce soir. Un manque de contrôle, la jeunesse ok, mais on a été… par moments on est trop relax quoi. On dit que ça va passer mais en fait ça ne passe pas, on fait des erreurs de concentration. Quand même ce soir on a une touche baseline à deux secondes de la fin, le joueur qui reçoit la balle il ne sait pas qu’il y a deux secondes, il ne tire pas. Je pense que toute la salle était au courant. Donc on a quand même des manques de concentration qui sont terribles et qui font mal si on veut jouer à très haut niveau. On est capable de le faire, mais il est évident que sur cet enchaînement de deux matchs, ce soir on n’avait absolument pas la même dureté que hier soir. Quand tu vois les lay-ups marqués, on ne revient pas en défense. Tu te les mords après quand tu perds une possession. Buchanan qui tourne autour, Hudgins qui tourne autour de Giovan et Dom (Olejniczak) et qui met le lay-up. Ah ça tu mets TJ Shorts, il n’a pas ça. Donc on a manqué de cette régularité ce soir et c’est très dommage.

Du relâchement face à une équipe avec seulement 7 joueurs ?

Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas parce que déjà aller chercher l’inconscient… OK, ils jouent à 7, mais ils jouent très, très bien au basket. En plus ils ont un artiste sur la fin quand même. C’est le talent. Mais ils ont très bien joué, ils y ont cru jusqu’au bout, ils ont joué avec intelligence. Et vu que nous de notre côté on a quand même fait à peu près tout pour ne pas le gagner, il s’est passé ce qu’il s’est passé.

Saint-Quentin à une possession du Top 16 de BCL et de la finale de Leaders Cup

Oui mais ça fait aussi beaucoup de regrets. Plus ce soir que sur le play-in à Galatasaray.

Saint-Quentin 10e masse salariale mais si proche de la finale

A chaud, je suis coach de basket donc n’importe quel maillot, là quand tu mènes 40 minutes, on est dans une demi-finale de Leaders Cup, t’as envie d’aller en finale quand même. Donc je pense qu’on avait tout pour y aller, on avait quand même mis beaucoup de choses en place pour y arriver. J’ai ciblé les choses qui n’ont pas été bonnes parce que on parlait tous du rebond et ce soir on a très bien géré. Mais bon tu donnes autant de jeu rapide parce que tu perds la balle 18 fois c’est juste impossible en fait. Il y a 13 interceptions, 8 possessions d’écart là-dessus ! Et eux c’est une équipe de contre-attaques.

De l’expérience pour la fin de saison ?

Ce n’est pas le moment des bilans. Il reste encore une dernière partie de saison. Et on va faire un break, on a quand même deux joueurs au moins qui vont en sélection nationale. Et puis après on ira à Paris quoi. J’imagine qu’on va être accueillis quand même. Mais au moins ce break va faire du bien à tout le monde parce que la défaite ce soir fait mal à la tête.