Le doublé pour T.J. Shorts et Maledon, élu co-MVP de la 10e journée d’EuroLeague !

Après le premier 3/3 des clubs français sur une journée d’EuroLeague depuis près de 20 ans, cela valait bien des trophées de MVP pour les joueurs de ces équipes. Ainsi, T.J. Shorts et Théo Maledon ont été récompensés de la distinction de MVP de la 10e journée de l’EuroLeague.

Pour les deux joueurs, il s’agit de leur 2e trophée de ce type cette saison. Le meneur parisien avait obtenu le sien après la 5e journée et la victoire de Paris à Monaco, celle qui a lancé l’incroyable série parisienne de victoires (6 de rang). Le combo-guard villeurbannais l’avait lui obtenu lors de la précédente, la 4e, après son 36 d’évaluation contre Baskonia à la LDLC Arena.

Après s’être partagé un MVP de journée d’EuroLeague, T.J. Shorts et Théo Maledon se batteront-ils en fin de saison pour le trophée de MVP de Betclic ELITE ?

This week all of the Top 10 plays of the Round are high flying moments ✈️

Huge blocks, in your face dunks and intense stare downs 🔥👀💯

Top Plays of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/bD4XKYSEXU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 16, 2024