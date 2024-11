L’incroyable statistique du jour : 3/3 en EuroLeague pour les clubs français, une première depuis 1997 !

Vous vous souvenez du temps où l’on rabâchait un club, Pau-Orthez, et une année, 2007 ? Soit la dernière équipe française à avoir atteint le Top 16 de l’EuroLeague… Le symbole pendant presque une décennie ensuite, jusqu’en 2016, des déceptions sempiternelles des représentants de LNB sur la plus grande scène européenne : neuf clubs différents (Le Mans, Roanne, Nancy, ASVEL, Orléans, Cholet, Chalon, Nanterre, Limoges), plusieurs tentatives pour certains, et tous ont pris la porte dès le premier tour. La Pro A était le cancre de l’EuroLeague.

La première saison à trois clubs français depuis 25 ans

Une utile mise en perspective à l’heure de se pencher sur la 10e journée de l’EuroLeague, marquée non pas par une, ni par deux, mais par trois victoires françaises simultanées ! Et face à trois vrais grands d’Europe, pour ne rien gâcher. Tout a démarré jeudi soir par un succès autoritaire de l’AS Monaco à Vitoria (87-75), suivi par une belle performance de l’ASVEL contre l’Étoile Rouge de Belgrade (77-74), avant que le Paris Basketball n’apporte la cerise sur le gâteau vendredi, avec un énorme coup à Barcelone (103-87).

Pour trouver trace d’une journée à trois victoires labellisées Betclic ÉLITE en EuroLeague, il a fallu remonter loin dans les archives. Très loin. Déjà parce qu’on n’avait pas vu trois clubs français ensemble en C1 depuis une éternité. Depuis 25 ans précisément, et la saison 1999/00. Cette saison-là, l’ASVEL, Pau-Orthez et Cholet représentaient la Pro A au plus haut niveau continental mais ils n’avaient jamais à tous s’imposer lors de la même semaine, la faute notamment aux piètres résultats de CB (3v-13d) et de l’Élan Béarnais (4v-12d), alors que Villeurbanne s’était hissé jusqu’en quart de finale. Le Grand Chelem était tout de même passé près le 19 janvier 2000 : victoires de Pau-Orthez (74-73 contre l’Olympiakos) et de l’ASVEL (65-59 à Podgorica), mais défaite en prolongation de Cholet face au Real Madrid (83-90).

Les héritiers de Villeurbanne, Limoges et Pau

Bis repetita en 1997/98 : trois clubs français (Limoges, Pau-Orthez, Paris) mais aucune journée parfaite. Non, il a fallu remonter encore une saison plus loin, jusqu’en 1996/97, une époque où l’EuroLeague était sous l’égide de la FIBA. Les 12 et 13 février 1997, lors de la 5e journée du deuxième tour, Limoges, Pau-Orthez et Villeurbanne avaient signé le dernier 3/3 du basket français en EuroLeague ! Soit plus de 27 ans et 9 mois en arrière… Cette semaine-là avait débuté par la victoire de l’Élan Béarnais contre l’Union Olimpija Ljubljana (77-71) avant de se poursuivre le lendemain par les succès combinés du CSP contre le Teamsystem Bologne (81-70) et de l’ASVEL chez le Dynamo Moscou (90-86). Les Rhodaniens allaient ensuite poursuivre leur route vers le Final Four quelques mois après. C’est tout le mal que l’on souhaite à une équipe tricolore cette saison… Voire deux ?!