Théo Maledon (36 d’évaluation) et l’ASVEL renouent avec la victoire en EuroLeague !

L’Étoile Rouge de Belgrade est-elle la bête noire des clubs français engagés en EuroLeague cette saison ? À en croire les résultats, la réponse est oui. Pourtant, après avoir battu le Paris Basketball en début de saison et l’AS Monaco mardi, la formation serbe qui espérait faire tomber l’ASVEL à l’Astroballe n’a pas réussi son coup. Battue d’un rien mardi au Pirée (92-94), l’équipe de Pierric Poupet a parfaitement réagi en s’imposant ce jeudi soir à domicile, malgré quelques frayeurs en fin de rencontre (77-74). « On mérite cette victoire pour tout le travail entrepris ces deux dernières semaines », clame Pierric Poupet. « Nous avons été parfois malchanceux mais le travail paye. Il faut que l’on continue mais je suis très heureux car l’Étoile Rouge était un bon adversaire. »

Joffrey Lauvergne brille face à l ‘ennemi du Partizan

Après une très belle entame de match (8-2, 4′), l’ASVEL a rapidement vu l’Étoile Rouge de Belgrade revenir au contact dans ces dix premières minutes, avant de reprendre l’avantage en toute fin de premier quart-temps (24-20). Portée par l’efficacité redoutable de la paire Théo Maledon – Joffrey Lauvergne (13 points et 10 rebonds, avec le logo du Partizan tatoué sur le biceps !), l’équipe rhodanienne a tenu tête à des Serbes tenaces et efficaces sous le cercle. L’Étoile Rouge de Belgrade a bien tenté de s’accrocher dans cette première mi-temps grâce notamment à Filip Petrusev (18 points et 7 rebonds) mais l’ASVEL n’a pas tremblé, au contraire. Dans le sillage de sa doublette tricolore, les locaux sont rentrés aux vestiaires avec 11 longueurs d’avance (43-32).

Théo Maledon, décisif dans le money-time, délivre l’ASVEL

Préservé lors du déplacement en Grèce, Nando De Colo a fait son retour ce jeudi soir. Comme en première période, l’ASVEL a montré un visage conquérant devant son public, mais le Red Star est resté en embuscade sans jamais parvenir à repasser devant. Altruiste et distributeur (8 points et 5 passes décisives), le vétéran tricolore a pris le jeu à son compte. Toujours en tête de 7 points après trente minutes très intenses (58-51), Villeurbanne a remis un coup d’accélérateur au meilleur des moments avant que Belgrade ne revienne à hauteur une nouvelle fois.

Menée pendant 35 minutes, l’Étoile Rouge est repassée devant au cœur du dernier quart-temps (63-64) et a fait trembler l’Astroballe jusqu’au bout. Pourtant bousculée et dans le dur, l’équipe de Pierric Poupet a su faire preuve de caractère dans le money-time pour résister au retour adverse et s’offrir un précieux succès à domicile (77-74). Une nouvelle fois phénoménal et doté d’un sang-froid incroyable, Théo Maledon (26 points à 7/9, 4 rebonds, 4 passes décisives et 10 fautes provoquées pour 36 d’évaluation) a d’abord égalisé à 3-points avant de délivrer son équipe dans les dernières secondes en pénétration suite à un contre de Mbaye Ndiaye.

L’ACTION DU MATCH. LE STOP DE MBAYE ET LE PANIER ULTRA CLUTCH DE THÉO. pic.twitter.com/8E2A80L5sF — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 14, 2024

« Cette victoire fait du bien », souffle l’ancien meneur du Thunder. « On a fait les bonnes choses à la fin qui nous ont permis de gagner. Nous sommes tous restés concentrés, soudés. On a perdu des matchs qu’on aurait pu gagner mais on a montré ce soir que nous étions capables d’aller chercher cette victoire. » D’autant plus que l’ASVEL est allée la chercher avec trois joueurs en moins, et un Tariq Black limité à 2 minutes : après le déplacement à Gravelines dimanche, la trêve fera beaucoup de bien…