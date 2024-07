La France sort les barbelés pour lancer ses JO par une victoire

L’équipe de France a lancé ses JO par un succès 78-66 face au Brésil. D’abord tendus, les Bleus sont revenus au score en haussant leur niveau en défense. Une réaction salutaire qui leur a permis de prendre le dessus face à une sélection brésilienne accrocheuse. Un manque de constance leur a cependant empêché de s’envoler au score, ce qui leur aurait permis de bénéficier d’un point-average plus important encore en vue des quarts de finale.

Une équipe de France tendue pour commencer

Crispée. Dans un premier match à gros enjeux, l’équipe de France était tendue au moment d’entamer le match sur le parquet d’un stade Pierre Mauroy plein à craquer (plus de 27 000 spectateurs). Et dans ce contexte, la première possession, mal embarquée, a fini sur un tir déséquilibré de Victor Wembanyama, face à deux défenseurs. Après une lutte ratée pour le rebond offensif, Marcelinho Huertas, 41 ans, a pu finir une contre-attaque à son rythme, grâce à un floatter réussi au dessus de Wemby’. Le ton était donné : la partie s’annonçait compliquée face à des Brésiliens maîtres de leur sujet sur pick & roll. Huertas puis Yago Santos, la nouvelle star brésilienne diminuée depuis la finale du TQO, se jouaient des Bleus. Résultat, les hommes d’Aleksandar Petrovic, Tiago Splitter (Paris) et Bruno Savignani (ex-Strasbourg) pointaient à +8 après un quart-temps (15-23). Adroits dans tous les secteurs (8/13 au total, 3/4 à 3-points), ils avaient également provoqué 5 balles perdues d’une équipe de France en difficulté (4/12 aux tirs) qui ne pouvaient que se réjouir des nombreuses fautes des intérieurs adverses (3 pour Lucas Dias, 2 pour Bruno Caboclo).

Le retour bleu : 8/11 aux tirs pour les Français

Et comme cela ne suffisait pas pour les Français, la deuxième période a démarré par un 4-0 en faveur des visiteurs. De quoi laisser craindre une échappée brésilienne qui aurait encore plus enfoncé la tête sous l’eau de Bleus visiblement tendus après une préparation terminée en eau de boudin (quatre défaites de suite). Mais le réveil est venu par la défense. Les tricolores ont agressé encore et encore la Seleção pour enfin bénéficier d’un peu de course et de rythme. De plus, ils ont appuyé à l’intérieur et particulièrement sur Victor Wembanyama. Ce dernier, auteur de 11 points à 5/6 aux tirs et 3 rebonds sur ce deuxième quart-temps, a ramené les siens à -1 (26-27) sur un dunk ligne de fond. Exerçant une pression de tout instant, les hommes de Vincent Collet ont fini par passer devant sur un tir primé d’Evan Fournier, de retour aux affaires (7 points à la mi-temps). C’est sur ce score de 39 à 36 que les locaux sont rentrés aux vestiaires, après un deuxième quart-temps un poil rassurant (8/11 aux tirs).

6 interceptions dans le troisième quart-temps mais un coup de moins bien ensuite

Le troisième quart-temps a confirmé la tendance défensive d’avant la pause. Les Français ont provoqué pertes de balles sur pertes de balle de la part de Brésiliens dépassés. Remarquable, Nicolas Batum a mené l’assaut tout en étant dans de nombreux bons coups en attaque (11 points à sa sortie). Auteurs de 6 interceptions sur cette troisième période, les Bleus se sont envolés au score (57-45, 30′), laissant échapper leur rage devant un public conquis.

Mais la dynamique n’a pas permis aux tricolores d’accentuer leur avance. Pire encore, ils ont vu les Brésiliens dangereusement revenir (62-58, 34′) après deux lancers francs de Vitor Benite. Certes, ils ont fini par refaire la différence mais un point-average plus important dans la perspective des quarts de finale semblait possible, même si Nicolas Batum a quelque peu sauvé la mise à ce niveau. Une défense moins suffocante et une ribambelle de balles perdues en sont les principales causes. Néanmoins, en cas de succès face au Japon mardi, les Bleus seront bien à Bercy lors de la deuxième semaine. Et ça, c’est déjà une bonne nouvelle.

