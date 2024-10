La JA Vichy continue d’être l’équipe qui fait le plus jouer les jeunes

La JA Vichy a vécu de nombreux changements cet été, mais l’identité de l’équipe reste la même. Malgré le départ du Président Yann le Diouris, du coach Guillaume Vizade après huit saisons, et celui de pépites comme Ilias Kamardine (retour de prêt à Dijon) ou Noah Penda (signature au Mans), le club reste dans ses principes. Notamment celui de donner un temps de jeu conséquent aux jeunes joueurs. C’est en tout cas ce que montre une récente étude du compte X d’analyse Ball_Metrics, qui a recensé le pourcentage de temps de jeu total de chaque équipe de Pro B réservé aux joueurs de moins de 22 ans. Et à ce jeu-là, Vichy arrive largement en tête avec 37,8% devant une autre pépinière de talents, Poitiers (25,4%). Ce qui montre aussi à quel point la deuxième division française est un incubateur de talents.

Même projet, mais moins de résultats qu’en 2023/24

Côté Vichyssois, on compte la présence cette saison de quatre joueurs de 21 ans ou moins, dont trois sont des pièces importantes de la rotation. À commencer par Assemian Moulare (24 minutes de moyenne), qui est tout simplement le meilleur marqueur de l’équipe. Ce dernier progresse de saison en saison depuis son arrivée en 2022. Lucas Dufeal, de retour après s’être présenté à la Draft NBA et avoir participé à la Summer League, est lui le joueur le plus utilisé par le nouveau coach Dounia Issa (27 minutes). Il semble prêt à passer un cap. Enfin, Ugo Doumbia, lui aussi candidat à la Draft mais qui s’est retiré au dernier moment, brille sur les lignes arrières en tant que sixième homme (23 minutes). Le très jeune Kylan Castaings-Otto n’a joué que quatre minutes en cumulé, mais pourrait être petit à petit intégré. La JA garde donc un trio de jeunes joueurs qu’elle responsabilise et sur lequel elle compte.

Après avoir terminé seconds du classement la saison dernière, la tâche est cependant plus compliquée cette saison. Avec 2 victoires pour 4 défaites, le club pointe en 15e position en ce début de saison. Ils ont aussi été éliminés de la Coupe de France par une équipe de NM1, Feurs. Ce qui n’est pas rassurant. Leurs deux prochains matchs de Pro B seront sur le parquet d’Orléans et à domicile face à Nantes.