La JDA Dijon punie par les rebonds offensifs de Paris

Pour finir la 4e journée de Betclic ELITE, la JDA Dijon s’est incliné à la maison face au Paris Basketball (83-97). Malgré un large écart à la fin (+14), le club dijonnais n’a pas démérité pour mener la vie dure aux Parisiens.

« On méritait d’être entre huit et dix points devant à la mi-temps »

Face à l’équipe d’un Nadir Hifi qui retrouve des couleurs (26 points), l’équipe de Laurent Legname n’a cependant pas su créer un écart en sa faveur en première période. La faute notamment à un secteur en particulier : le rebond offensif. Même sans son pivot titulaire Kevarrius Hayes, Paris a pu en gratter 13, avec notamment la belle activité de Léopold Cavalière (4).

« On est bien offensivement, on a du rythme, de l’adresse et on méritait d’être entre huit et dix points devant à la mi-temps, estimait Laurent Legname dans des propos recueillis par Le Bien Public. Seulement ce qui nous pénalise, ce sont les 13 rebonds offensifs. Ils marquent 17 points sur seconde chance mais en deuxième mi-temps ils n’en mettent que quatre. »

Et quand l’adresse du club parisien est revenu (13/37 à 3-points au final), ce dernier a pu s’envoler. Malgré son dernier match en EuroLeague, à Milan, joué 48 heures à peine avant son déplacement en Bourgogne, les nombreuses rotations parisiennes ont encore une fois été un atout pour avoir un peu plus de fraîcheur que son adversaire. Un constat que dressait aussi Allan Dokossi : « Ils ont vite fait des rotations, que nous on n’a pas forcément faites au départ, ce qu’il fait qu’ils ont plus de fraîcheur », notait Allan Dokossi. Avant d’ajouter : « Le fait de faire des changements toutes les trois-quatre minutes, cela prouve qu’avec de la fraîcheur et de la lucidité, on peut gagner des matches. »

C’est face à un autre gros prétendant que la JDA Dijon sera opposée lors de la prochaine journée, chez la JL Bourg à Ékinox, avant de défier entre-temps l’équipe écossaise Caledonia en FIBA Europe Cup. Pour Paris, c’est un copieux menu qui les attend, avec une semaine à deux matchs en EuroLeague (Panathinaïkos et Bayern Munich), avant de terminer par un derby contre Nanterre dimanche 20 octobre (19h).