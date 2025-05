La JDA Dijon stoppe la remontée d’un BCM Gravelines-Dunkerque agacé par l’arbitrage

Après Nancy et l’Élan Chalon, le play-in de Betclic ELITE semble bien pencher à l’Est de la France, avec également une JDA Dijon en très bonne posture. Si les clubs nancéiens et chalonnais sont d’ores et déjà assurés de cette phase finale du championnat, ce n’est pas encore le cas pour celui de la Côte-d’Or, qui est cependant bien partie pour y arriver après sa victoire contre le BCM Gravelines-Dunkerque ce samedi 3 mai (93-77).

La JDA Dijon a su garder ses nerfs

La tâche n’était cependant pas simple pour Laurent Legname et ses hommes, au moment de recevoir l’une des équipes en forme du moment, Gravelines-Dunkerque, qui restait sur quatre victoires avant sa venue au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy. Ce qu’a démontré la première période, où l’avantage maximal a été de +6 pour Dijon, même si les deux formations sont rentrées aux vestiaires dos à dos (41-39, 20′).

Le tournant du match est ensuite intervenu en début de seconde période : Jean-Christophe Prat a dû laisser son équipe se débrouiller, le technicien étant sanctionné de deux fautes techniques pour avoir vivement protesté plusieurs décisions du corps arbitral. Déjà dépourvus de Thomas Cornely et Chris Babb, c’est à ce moment que les choses se sont gâtées pour les Maritimes. « Les faits de jeu ont fait que les joueurs du BCM n’ont pas pu décider d’avoir la victoire ou non« , pestait le technicien nordiste dans des propos rapportés par Le Bien Public. Sévèrement remontré contre l’arbitrage, comme l’ensemble de l’équipe, le GM Romuald Coustre faisait référence sur X à Mérédis Houmounou, qui a fortement critiqué les hommes au sifflet récemment.

Plusieurs petites séries de points dijonnaises, initiées notamment par le joueur du match Gregor Hrovat (23 points pour 28 d’évaluation), ont fini par permettre à Dijon de créer de premiers écarts significatifs. Même si Gravelines-Dunkerque n’a pas totalement abdiqué, revenant à une possession à cinq minutes du terme avec le nouveau gros match de Tajuan Agee (20 points et 7 rebonds), le club nordiste a cependant commis trop d’erreurs. Beaucoup moins permissif avec le ballon (6 pertes de balles contre 21 pour le BCM), Dijon a fini par s’imposer (93-77) en terminant la rencontre sur un 10-0.

La JDA Dijon (13 victoires) aura ainsi l’occasion de valider sa place au play-in le week-end prochain, avec une nouvelle réception, celle du Limoges CSP. Au vue du calendrier restant (déplacements chez Paris et l’ASVEL), l’équipe de Laurent Legname aurait tort de faire durer le suspense. Pour Gravelines-Dunkerque, le top 10 reste encore jouable, avec Saint-Quentin à seulement un succès devant eux.