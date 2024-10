+40 face à l’ASVEL : la JL Bourg envoie un message fort en Espoirs

Si l’ASVEL a encore gagné le derby contre la JL Bourg en Betclic ÉLITE, en Espoirs ÉLITE la donne a été bien différente. Après sa large victoire face à l’ESSM Le Portel (53-92), l’équipe de Nicolas Croisy a largement dominé sa voisine rhodanienne de l’ASVEL samedi dernier. Avec 29, 32 puis 31 points marqués sur les trois premiers quart-temps, les U21 de la Jeunesse laïque se sont envolés au score pour s’imposer avec 40 points d’avance (108-68).

VICTOIRE ✅ JL Bourg – 108 🆚 68 – @asvelbasketasso Les Espoirs démarrent leur saison à domicile sur une excellente note ! Ils remportent le match avec la manière, en dépassant la barre symbolique des 100 points 💯 Bravo l’équipe 👏#WeRedy pic.twitter.com/4XoY2gagJB — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) September 28, 2024

Vainqueur du Trophée du Futur à Nancy fin mai, la JL Bourg a très bien lancé sa saison. Si Danilo Dozic est parti en NCAA, direction la Californie afin d’intégrer l’université de Pepperdine, d’autres joueurs montent en puissance alors que Wilson Jacques (2,13 m, 19 ans) est arrivé. Bien que touché par les fautes (4 en 6 minutes), ce dernier a eu le temps de cumuler 15 points à 6/8 aux tirs et 7 rebonds en très peu de temps de jeu face à Lyon-Villeurbanne. Autrement, Léon Sifferlin s’est éclaté (22 points à 7/14 aux tirs, 5 rebonds et 14 passes décisives pour 34 d’évaluation en 19 minutes), Leeroy Nijean – le fils de Noël, ancien joueur professionnel champion d’Europe U18 en 2000 – prend de l’importance (15 points à 5/8, 10 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d’évaluation en 20 minutes) alors qu’Ayuba Bryant Jr. (2,03 m, 19 ans) et Khadim Sané s’affirment comme des joueurs dominants de la division. Après deux journées d’Espoirs ÉLITE, la JL Bourg figure parmi les quatre formations invaincues avec Gravelines-Dunkerque, Strasbourg et Le Mans. Et une moyenne d’écart de points de +34,5.

De son côté, le SLUC Nancy, champion de France en titre, est déjà tombé à l’occasion de son déplacement à Dijon (92-72) ce samedi 28 septembre, tandis que le BCM a fait encore plus fort que la Jeu avec un succès de 58 points face à Limoges (104-46) !

La 2e journée d’Espoirs ÉLITE :