La JL Bourg et Le Mans toujours leaders invaincus en Espoirs ELITE

La JL Bourg et Le Mans Sarthe Basket demeurent invaincus et donc en tête du championnat Espoirs ÉLITE, après sept journées. Les deux formations U21 sont allés chercher leur septième victoire sur leur parquet.

Leader au point-average, la JL Bourg a pris le large face à la SIG Strasbourg en première mi-temps (57-36) avant un relâchement dans le troisième quart-temps (8-17). L’équipe de Wilson Jacques (15 points à 5/10 aux tirs, 17 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 31 d’évaluation en 34 minutes) a toutefois sécurisé la victoire (86-72).

✅ Victoire JL Bourg – 86 🆚 72 – @sigstrasbourg Et de 7 ! Ils restent invaincus et lancent parfaitement l’après-midi à Ekinox avant le match des pros 🔥💪#WeRedy pic.twitter.com/gaWIFrOzi1 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 2, 2024

Pour Le Mans, il a fallu attendre les dernières secondes pour que le succès face à la JDA Dijon soit assurée. Après avoir encaissé 30 points dans le deuxième quart-temps, le groupe de Jordan Bernard a durci le ton pour finir par l’emporter. Sur la dernière possession, Bastien Rieber (1,88 m, 19 ans) a en effet perdu la balle dans un money-time sans quasiment aucun panier dans le champ.

Au classement, les deux équipes affichent un bilan à 7 victoires et 0 défaite. Derrière, le BCM Gravelines-Dunkerque (5 victoires et 2 défaites) a battu Monaco alors que Cholet (4 victoires et 2 défaites) s’est imposé sur le parquet de l’ASVEL pour revenir à hauteur de Dijon au classement.