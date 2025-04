La JL Bourg peine à conclure face aux tops équipes : « Je n’ai pas réussi à faire progresser mon équipe dans les fins de match »

La JL Bourg n’est pas parvenue à profiter des quelques pensées évasives vers l’EuroLeague du Paris Basketball samedi 12 avril (91-98). Longtemps, Bourg-en-Bresse a pourtant cru s’offrir le scalp de son bourreau en finale d’EuroCup, un an jour pour jour après le sacre européen des Parisiens. Mais Nadir Hifi et ses partenaires ont fini par prendre le meilleur en fin de match, une tendance frustrante pour la Jeu cette saison.

Les fins de matchs : « Notre grosse marge de progression »

« Il y a une équipe beaucoup plus expérimentée pour finir ce genre de matchs qu’une autre », constatait amèrement Frédéric Fauthoux en conférence de presse. « On joue un bon basket pendant 35 minutes et on n’est pas capables de faire un stop défensif dans les cinq dernières. Ça reste maintenant notre grosse marge de progression. » Dans les dernières minutes face à Paris, la JL Bourg a concédé une série finale de 18 points à 7, avec notamment un énorme tir de Nadir Hifi pour anéantir les derniers espoirs burgiens.

« On ne sait pas conclure les matchs de ce niveau-là », soulignait encore le technicien bressan. « C’est assez frustrant de ne pas y arriver. » Mais cela illustre bien la saison de la JL Bourg. Quasiment cantonné à la 5e place du championnat depuis le début de l’exercice, derrière le quatuor Paris – Monaco – ASVEL – Cholet, Bourg-en-Bresse n’a remporté qu’un seul match contre les équipes citées (sur 7 toutes compétitions confondues). En étant pas loin pour autant. Par exemple, sur les trois défaites contre Paris cette saison (deux en Betclic ELITE, un en Coupe de France), l’écart moyen n’est que de 8 points.

C'était un match highlight-esque ⚔️ Malheureusement la pièce n'est pas tombée de notre côté ! Gardons en tête les actions positives et l'énergie de ce soir pour se concentrer sur le prochain match à la LDLC Arena à Lyon vendredi prochain ! CONTINUONS DE TOUT DONNER 🔥😤 pic.twitter.com/jNPSZ3joLU — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 13, 2025

Encore des tests à venir contre Monaco ou l’ASVEL

Frédéric Fauthoux endosse en grande partie la responsabilité de ses échecs répétés dans des rencontres serrées face aux équipes du haut de tableau. « Il y a de très bonnes choses, j’en suis convaincu. Les joueurs sont investis comme il le fallait. Il manque peut-être la dose de talent, d’expérience. Je n’ai pas réussi à faire progresser cette équipe-là pour finir ce genre de matchs. »

Le technicien et son équipe ont encore un peu de temps pour s’améliorer sur cet aspect d’ici les playoffs. « On fait une saison correcte. Pour passer l’étape au-dessus, il nous faut des matchs contre des tops équipes. » Cela tombe bien, d’ici la fin de la saison régulière, la JL Bourg va notamment jouer Monaco, l’ASVEL et Cholet. Aux Burgiens de réussir à conclure désormais, même si le plus important reste de le faire en phase finale.

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse.