La JL Bourg se balade à Venise pour signer un 3-0 d’entrée en EuroCup

La JL Bourg ne laisse place à aucun doute pour le moment en EuroCup, avec un démarrage en 3-0 autoritaire. Après Hambourg et Cluj-Napoca, c’est le Reyer Venise qui n’a pas pu tenir la comparaison avec le club bressan ce mardi 8 octobre (66-88).

Bourg remain undefeated as they win on the road in Italy! ✅ pic.twitter.com/0J83AovdGz

