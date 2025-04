La Lettonie avec Kristaps Porzingis à l’EuroBasket 2025 pour la dernière de Luca Banchi à sa tête

Kristaps Porzingis a communiqué à Sportacentrs.com son désir de faire son retour avec la Lettonie cet été pour l’EuroBasket 2025. Il n’a pu pris part à un match avec la sélection lettone depuis 2023 et les qualifications pour la Coupe du Monde aux Philippines. Il n’a pu participer à la très belle histoire de sa sélection en Asie en raison d’un pépin physique survenu lors de la saison NBA. Sa seule compétition internationale chez les adultes remonte à quasiment une décennie, avec l’EuroBasket 2017 !

« Me demander si je veux jouer pour l’équipe nationale ou pas, c’est une question absurde. Ces dernières années, ça n’a pas été possible à cause de blessures. Je n’ai jamais refusé de jouer pour l’équipe nationale. Cet été, je serai là. La santé, c’est le plus important, et le reste suivra »

En cette saison 2024-2025, le champion NBA en titre n’a pu disputer que 42 matchs sur la totalité de la saison régulière. Son apport serait tout de même significatif pour la Lettonie, lui qui tourne à 19,5 points dont 41% à 3-points avec 6,8 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,5 contre en une trentaine de minutes de jeu dans l’Association. Lors de ses dernières apparitions avec la Lettonie, il s’était aussi montré dominant lors des qualifications pour le dernier Mondial avec ses 25,5 points et 14 rebonds de moyenne en deux matchs.

Could a medal be in play for Latvia? 🇱🇻 Kristaps Porzingis confirmed his commitment to play in #EuroBasket 2025 in Riga. — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) April 16, 2025

Luca Banchi va céder sa place à Sito Alonso

Luca Banchi va croiser les doigts pour que le grand sniper passe les playoffs NBA sans encombre et puisse ensuite le rejoindre pour envisager plus sereinement le tournoi. Le sélectionneur et ses joueur n’auront en effet pas la vie facile, et ce dès les phases de groupes, avec la Serbie, la Turquie, la République tchèque, l’Estonie et le Portugal. Le soutien du peuple letton, qui accueille à Riga une partie des groupes et toutes les phases finales, sera aussi très important pour espérer se dépêtrer de ce groupe piègeux.

L’EuroBasket 2025 sera la dernière compétition internationale pour Luca Banchi. L’actuel coach de l’Anadolu Efes, ancien de la SIG Strasbourg, va donner les rênes de l’équipe à Sito Alonso, l’entraîneur de Murcie et ancien coach du FC Barcelone.