La LFB devient… La Boulangère Wonderligue !

La démonstration de Villeneuve-d’Ascq contre Basket Landes (114-88) restera donc comme le dernier match de LFB. Désormais, il faudra dire « La Boulangère Wonderligue » ! Une nouvelle appellation qui sera en vigueur pour les trois prochaines saisons.

À l’image de la transition entre la Pro A et la Jeep ÉLITE en 2018, ce naming a donc pris le parti d’enlever la dénomination historique de LFB (Ligue Féminine de Basket), contrairement à ce qui se fait dans le foot, où les sponsors Uber Eats ou BKT sont largement masqués par la sauvegarde des noms Ligue 1 ou Ligue 2.

Si le qualificatif de « Wonderligue », censé renvoyer vers une notion d’émerveillement et vers le personnage de bande-dessinée Wonder Woman (« nos joueuses sont des super-héroïnes ! »), va devoir cravacher avant de se faire accepter, la LFB ne fait que suivre l’exemple de tous les autres championnats sportifs français : la Betclic ÉLITE, évidemment, mais aussi la Ligue Butagaz Énergie (handball féminin), la Liqui Moly StarLigue (handball masculin) ou la Marmara SpikeLigue (volley masculin) par exemple.

Les réactions

Christophe Aillet, directeur général de La Boulangère : « Nous sommes particulièrement heureux d’officialiser ce partenariat. Ce rapprochement avec la Ligue Féminine de Basketball est avant tout la continuité d’un engagement pour La Boulangère, marque résolument féminine et innovante. La Boulangère, en accompagnant les femmes, se nourrit de cet esprit collectif où la passion, la performance, l’audace et la solidarité permettent d’exprimer le meilleur de chacune. Nous sommes fiers d’associer notre marque aux valeurs partagées par la Ligue Féminine de Basketball. Nous rendre visibles et être présents sur les terrains de ce championnat féminin français inspirant, aux côtés d’athlètes engagées et passionnées, cela fait sens pour notre marque. »

Carole Force, présidente de la Ligue Féminine de Basketball : « C’est un moment historique pour la Ligue Féminine de Basketball et une fierté pour la présidente que je suis d’accueillir La Boulangère au sein de la grande famille du basket féminin français et de dévoiler le tout premier partenariat de naming de la division : La Boulangère Wonderligue. Depuis plusieurs saisons, nous travaillons avec les clubs pour développer l’image de marque de la Ligue Féminine et l’arrivée de La Boulangère vient récompenser notre stratégie audacieuse. Dans les mois à venir, nous présenterons les détails de ce partenariat et dévoilerons également les activations qui y seront associées. Avec La Boulangère, nous allons écrire un nouveau chapitre de la belle histoire de notre championnat, basé sur une relation de proximité et des valeurs communes que nous partageons telles que l’engagement, la créativité et l’excellence. Nous sommes convaincus que nos joueuses sont de super-héroïnes et qu’elles brilleront dans La Boulangère Wonderligue ! »