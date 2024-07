La liste finale du Canada dévoilée : attention danger !

Qualifié pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis Sydney en 2000, le Canada n’entend pas faire de la figuration cet été à Paris. Sur la lancée de sa très belle coupe du monde 2023, auréolée d’une médaille de bronze, la sélection nord-américaine vise un nouveau podium dans la capitale.

Et à en juger par la liste définitive communiquée ce vendredi, l’équipe de Jordi Fernandez semble clairement avoir les moyens de ses ambitions.

The amount of talent in this roster 🔥

Canada 🇨🇦 are coming for the podium? 🏅#Paris2024 pic.twitter.com/7vZSbI48HD

— FIBA (@FIBA) July 10, 2024