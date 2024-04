La LNB fait évoluer le format de la Leaders Cup Pro B et les playoffs d’accession !

Il n’y a pas que la Betclic ELITE qui a droit à un changement dans ses formules, la Pro B également et notamment sa formule de la Leaders Cup ! En effet, à l’issue de l’Assemblée Générale de la LNB ce mercredi 17 avril, la formule de la Leaders Cup Pro B, ainsi que les playoffs d’accession à la Betclic ELITE, ont reçu plusieurs changements.

Leaders Cup Pro B : tournoi entre les quatre meilleures équipes de la phase aller

Exit désormais l’interminable phase de groupes de la Leaders Cup Pro B qui inaugurait chaque année la saison pour les clubs de Pro B. À partir de la saison 2024/25, la compétition mettra aux prises les quatre premiers de la phase aller. Ces derniers s’affronteront sous forme de demi-finales aller-retour (1 vs 4 ; 2 vs 3 ; avec retour chez le mieux classé). Les deux clubs vainqueurs des demi-finales s’affronteront sur le lieu principal de la Leaders Cup. Le vainqueur de cette compétition ne disposera pas d’une place en playoffs ou au play-in.

Playoffs d’accession : le 15e de Betclic ELITE intégré en tant que tête de série n°5

Le 15e au classement de Betclic Elite intégrera les playoffs d’accession Pro B à partir de la saison 2024-2025. C’était acté mais un problème d’équité se posait entre les deux divisions (six étrangers en Betclic ELITE contre seulement 4 en Pro B). Pour tenter de minimiser cela, iI sera considéré comme la tête de série n°5 des playoffs, et n’aura donc pas l’avantage du terrain sur les équipes classées de 2 à 5 (le premier de la saison régulière accédant directement à la division supérieure). Le 15e de Betclic ELITE affrontera alors le 5e de Pro B au 1er tour des playoffs.

Mais l’antichambre de l’élite aura également droit… à son play-in ! À la façon de la Betclic ELITE, dix équipes au total participeront aux phases finales à l’issue de la saison régulière de Pro B. Outre les six équipes directement qualifiées pour les playoffs (du 2e au 6e + 15e Betclic ELITE), les équipes classées de 7 à 10 participeront à un play-in. Le vainqueur de la confrontation 7 vs 8 sera directement qualifié pour les quarts de finale, tandis que la dernière place en playoffs sera attribuée au vainqueur de la rencontre entre le perdant de 7 vs 8 et le gagnant de 9 vs 10.