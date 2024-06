La mystérieuse réponse de Mike James sur son avenir : « C’était sympa de gagner deux titres en France… »

Après une question sur le décès de Jerry West, il fallait bien se lancer. Alors ce fut pour notre confrère de L’Équipe. « C’est l’éléphant dans la pièce », souriait-il en préambule. « Veux-tu rester à Monaco pour signer le triplé ? » Autant dire que Mike James n’a pas été pris au dépourvu… « Tu dois être la troisième personne à me le demander depuis la fin du match et ça ne fait que 10 minutes que c’est fini », rigola le MVP de la finale.

« C’était sympa d’en gagner deux », glissa-t-il pourtant, entrouvrant largement la porte à un départ. Et Sasa Obradovic l’a bien compris… « Laisse passer la nuit pour y réfléchir », lança le coach monégasque, suscitant le rire de son leader. Relance de la salle : « Tu ne veux pas en gagner trois d’affilée ? » Réponse tout aussi évasive de la star. « Je serais heureux si Monaco réalisait le triplé en Betclic ÉLITE en effet. Voilà, vous avez votre réponse, déchiffrez-là comme vous le voulez ! »

Tactique de négociation, annonce subtile d’un départ, vraie incertitude sur l’avenir alors que sa prolongation de trois ans semblait verrouillée ? Le fait est que le MVP de l’EuroLeague n’est finalement absolument pas certain de rester Monégasque à la rentrée, en fin de contrat et courtisé par l’Olympiakos. « Tout le monde sait que nous avons établi la meilleure relation possible entre nous », glissait ensuite Sasa Obradovic, en guise de lobbying pour une extension. « Comme il n’avait jamais connu auparavant dans sa carrière, il a toujours eu des problèmes. Mais avec moi, c’est vraiment spécial ! » Alors oui, la nuit porte conseil…

À Paris,