La NM1 bientôt de retour à 20 clubs ?

Samuel Tillon, le président des Enfants du Forez Feurs-Rozier, a donné une entrevue dans Le Progrès afin d’expliquer le choix de son club de ne pas repartir en Nationale 1 mais en Nationale 2 masculine (NM2) la saison prochaine. Il y explique notamment que la Fédération française de basketball (FFBB) envisage de revenir à 20 clubs d’ici 2027 :



« La décision de repartir en Nationale 2 est frustrante mais raisonnable. Soit on reculait, soit on tombait, alors oui nous avons anticipé. Nous savons que les budgets des clubs vont continuer d’augmenter et que nous aurons du mal à suivre. Si rien n’a été acté par la Fédération, l’évolution du championnat de 28 équipes – deux poules de 14 – à une poule unique à 20 équipes est envisagée au cours des deux prochaines années. C’est une orientation que je comprends avec la volonté d’avoir des clubs structurés sur le plan administratif capables d’accéder à la Pro B. Les Enfants du Forez Feurs-Rozier reposent sur le bénévolat, nous n’avons pas de directeur général ou ne serait-ce qu’une secrétaire salariée. »