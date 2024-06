La promotion de Phlandrous Fleming Jr, du Portel à Bonn

Alors que Le Portel désirait le conserver, notamment en vue de sa (re)découverte de la FIBA Europe Cup, Phlandrous Fleming Junior (1,92 m, 25 ans) n’a pas donné suite à la proposition stelliste et s’en va tout droit du côté du Telekom Baskets Bonn.

𝗗𝗲𝗿 #𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧𝗕𝗘𝗥𝗚 𝗵𝗮𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗻 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗻 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗲𝗶𝗱𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴𝘀𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻, 𝗣𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗙𝗹𝗲𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗝𝗿! 🔥

Der 25-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten ESSM Le Portel nach Bonn.

« J’ai choisi de rejoindre Bonn car le coach Moors et moi sommes des personnes très similaires qui veulent se battre et gagner à un très haut niveau », a déclaré le joueur dans le communiqué diffusé par le club allemand.« Je suis très impatient de faire partie d’un club extraordinaire et déjà couronné de succès par le passé. » Pour cause, lui qui est arrivé de manière anonyme à l’ESSM en provenance du méconnu championnat portugais l’année dernière va vivre une belle promotion dans sa carrière. Pendant qu’il bouclait sa saison rookie à Vitoria, Bonn remportait la Champions League 2022/23…

« Phlandrous Fleming Jr. correspond parfaitement au profil requis pour la saison à venir », se réjouit le directeur sportif, Savo Milovic. « C’est un autre spécialiste de la défense qui se donne toujours à 110% sur le terrain. Dans le très athlétique championnat français, il a montré qu’il pouvait défendre plusieurs positions. Nous sommes donc heureux d’avoir pu le recruter », Savo Milovic, directeur sportif de Bonn.

Durant le dernier exercice de Betclic ÉLITE, Phlandrous Fleming Jr a tourné à 11,4 points à 41%, 4,5 rebonds et 3,5 passes décisives de moyenne dans la belle saison de l’ESSM. Il pourrait même retrouver Le Portel dès la saison prochaine si Bonn échoue au tour préliminaire de la BCL : reversé dans le Groupe 4 des qualifications, le Telekom Baskets Bonn devra éliminer Andorre ou Anvers en demi-finale, avant de songer à la finale. En cas de défaite, ce serait alors la FIBA Europe Cup.