La question qui agace Bourges : le Tango a-t-il sauvé sa saison ?

Quand un collègue a demandé à Sarah Michel-Boury si le sacre en Coupe de France sauvait la saison de Bourges, le coach Olivier Lafargue, assis à côté d’elle, a secoué la tête pour montrer sa désapprobation. Encore, et encore, jusqu’à l’exagération, pour bien montrer à quel point le fait de penser cela est une ineptie.

Pourtant, comme nous l’avons écrit en titre, il est légitime de considérer qu’un club comme Bourges a sauvé sa saison avec ce sacre. Dans l’ensemble, les Tango ont réalisé un exercice exceptionnel de régularité, magnifique dauphin de Villeneuve-d’Ascq. Mais les filles d’Olivier Lafargue ont eu le malheur de rater deux matchs clefs de leur saison : leur deuxième mi-temps du match aller en 1/8e de finale d’EuroCup à Besiktas (74-83) et leur naufrage à Tarbes lors de l’ouverture en lice des playoffs (69-87). Ce qui plombe le bilan final puisqu’il est essentiel dans le sport de haut-niveau de savoir performer au bon moment.

Dans quelques années, on se souviendra de cette saison comme celle où Bourges a stoppé son invraisemblable pérennité au plus haut niveau, avec la fin d’une série de 29 demi-finales d’affilée. Mais il restera aussi l’éclat d’un trophée, loin d’être anodin dans la vie d’un club, même si on a un peu plus l’habitude à Bourges qu’ailleurs avec 44 lignes au palmarès. Ce qui hausse inévitablement le curseur d’exigence par rapport à ses clubs concurrents et donne une autre perspective à la lecture du récapitulatif annuel…

« Peut-on parler du fait qu’on a gagné la Coupe de France ? » Olivier Lafargue, le coach de Bourges

Sarah Michel-Boury : « Sauver la saison, je n’aime pas trop ce terme. Même si on avait perdu, c’est hyper compliqué d’arriver en finale. Il y a plein d’équipes qui ne vont pas sauver leur saison, si l’on parle comme ça… Bien sûr que c’est un soulagement mais est-ce que ça sauve notre saison, ou pas ? Pour moi, c’est non. On a vécu des choses incroyables cette saison. On a gagné énormément tout au long de l’année, on est passé au travers d’un match. Les gens auraient pu dire qu’on est passé à côté de notre saison mais non, c’est le sport : on a fait notre chemin, on a perdu en quart mais on s’est relevé. Peut-être que les gens le verront comme une saison sauvée mais nous, on a fait ce qu’on devait faire ! »

Olivier Lafargue : « Sarah a super bien répondu. Mais putain, on a gagné la Coupe de France quoi ! Est-ce qu’on peut parler du fait qu’on a gagné la Coupe de France trois minutes et pas du rebond après lundi ? Dans le sport de haut niveau, on veut gagner tout le temps. Mais force est de constater qu’il y en a plein qui ne vont rien gagner. Les gens croient qu’on est obligé de tout gagner, nous, mais c’est bullshit (des conneries, ndlr), bullshit ! Il y a plein de clubs qui évoluent très bien, comme Basket Landes. Est-ce que vous allez dire, si un autre club ne gagne pas, qu’il a fait une sale saison ?! Vous allez dire ça de Basket Landes, de Villeneuve-d’Ascq ? Il n’y en a qu’un qui sera champion. On se bat tous comme des charognards, il y a de la qualité de fou en LFB. Au lieu de dire qu’on a perdu quelque chose, j’ai juste envie de dire qu’on a gagné un truc. On est allé se le chercher ! On a joué Villeneuve-d’Ascq puis l’ASVEL. Je suis très heureux qu’on ait continué à se battre toute l’année pour se récompenser ce soir. »

Propos recueillis à l’Accor Arena,