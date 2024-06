La réforme du championnat Espoirs ne sera pas appliquée la saison prochaine

C’est sans doute avec un ouf de soulagement que les directeurs des centres de formation de Betclic ÉLITE ont appris la nouvelle. Soumise au vote du comité directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) ce mercredi matin, la très hypothétique réforme du championnat Espoirs ne verra pas le jour à la rentrée. Les centres de formation de première et deuxième divisions françaises continueront de cohabiter chacun de leurs côtés. L’idée d’un « super championnat Espoirs » à 36 clubs, avec des poules géographiques puis des groupe de niveau, n’a pas convaincu.

« Pourquoi tout remettre en cause ? »

Le comité directeur de la LNB « a décidé de ne pas valider de statu quo », nous a fait savoir l’instance en indiquant « reporter une éventuelle modification et solliciter la Commission Technique pour continuer à travailler sur le projet et le présenter de nouveau pour la fin d’année 2024 ». Mise sur la table tardivement, lors du comité directeur du 15 mai, la réforme ne sera donc pas soumise au vote de la prochaine assemblée générale de la Ligue.

Pour bon nombre de formateurs tricolores, ce projet est une « hérésie », alors que les centres de formation français sont de plus en plus concurrencés par le championnat australien et son programme « Next Stars » ainsi que par la NCAA – qui paye désormais ses joueurs.

« Quand vous avez les clubs de l’élite vent debout, les sélectionneurs U18 et U20 à l’unisson, dans un système qui a fait ses preuves sans être forcément parfait, pourquoi tout remettre en cause ? », s’interroge Vincent Loriot, le directeur sportif du Mans Sarthe Basket (MSB).

« Ce n’est pas un match de ping-pong »

L’avis tranché du dirigeant sarthois, au moins dans les grandes lignes, est partagé par une majorité des clubs de Betclic ÉLITE, si ce n’est la totalité. C’est en tout cas ce qui est ressorti d’une enquête réalisée par le Syndicat des coachs de basket (SCB) et son président José Ruiz et que BeBasket s’est procurée. À l’inverse, cette réforme est soutenue par une partie des clubs de Pro B (Antibes, Orléans, Pau, etc.), alors qu’un certain nombre (Vichy, Rouen, etc.) n’ont pas fait de retour au SCB. « Il faut qu’on apporte des solutions aux uns et aux autres en évitant de tomber dans le panneau. Ce n’est pas un match de ping-pong entre les clubs de Betclic ÉLITE et de Pro B », explique José Ruiz à notre micro.

Parmi les perspectives favorables de cette réforme, l’argument de « l’amélioration de la visibilité et de l’attractivité des structures, indépendamment du niveau » a été cité 13 fois. Concernant les réfractaires, l’argument de la « participation compliquée des meilleurs joueurs aux matchs et entraînements pros », du fait des différences de calendrier avec les Espoirs et celui d’un « temps de jeu cumulé « Pro + Espoirs » insuffisant » ont recueilli 28 et 27 voix.

« Cela me fait penser à la grande idée d’amener 90% d’une génération au bac avec le résultat désastreux que l’on connaît tous, à savoir une dévaluation du diplôme par pure démagogie, complète Vincent Loriot. Comme diraient les techniciens, on n’est pas là pour faire du « basket pour tous » mais du très haut niveau. »

« En outre, se pose la question de la cohérence du modèle actuel : valorise-t-il vraiment les centres de formation ? », écrivait l’instance en introduction de sa première mouture. La LNB, qui soutenait ardemment ce projet, a donc un premier élément de réponse et sera, par la force des choses, contrainte de revoir sa copie dans l’été.