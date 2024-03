La Rochelle : une domination sans partage en Pro B… pour le moment

La Rochelle, à dix journées de la fin du championnat de Pro B, impose pour le moment sa domination. En 24 matchs, le Stade Rochelais n’a perdu qu’à trois reprises, et reste toujours invaincu dans sa salle Gaston-Neveur. Une quasi-invincibilité permise par une équipe très complète, étant la 5e attaque la plus prolifique (80,8 points marqués par match) et la défense la moins permissive (70,7 points encaissés par match). Malheureusement pour les Rochelais, ils dominent dans une saison où… seul le vainqueur des playoffs aura le droit d’accéder à la Betclic ELITE.

« On a du mal à prendre conscience de notre réussite, avouait le directeur général Aymeric Jeanneau à Sud-Ouest. On mérite notre place mais on n’est pas Monaco, on est en veille chaque week-end. C’est ce qui nous fait avancer. Et on a la chance d’une répartition des temps de jeu incroyable. On ressent peut-être un peu moins d’usure physique que d’autres. Quand tu es moins fatigué physiquement, mentalement tu es mieux. »