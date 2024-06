La présélection pour l’Euro U18 avec Nolan Traoré en chef de file

La liste pour l’EuroBasket 2024 dans la catégorie U18 a été dévoilé. On y retrouve notamment le Saint-Quentinois Nolan Traoré et le joueur d’Ulm Noa Essengue.

Déjà présent l’année dernière avec un an d’avance, les deux ex-pensionnaires du Pôle France n’avaient pas permis aux Bleuets de figurer sur le podium de l’EuroBasket 2023 à Nis (Serbie). Cette année, à Tamperen (Finlande), Régis Boissié et son staff technique, composé d’Elise Prodhomme, de Romain Zwicky et de Gaetan Cherbonnier, vont notamment disposer d’une énorme traction arrière. Outre le prospect pour la Draft NBA 2025, on retrouve Robin Pluvy, le néo-blésois Talis Soulhac, le vainqueur de l’ANGT Paris et du Trophée du Futur Léon Sifferlin ou encore le Villeurbannais Yohann Sissoko.

L’EuroBasket U18M 2024 aura lieu du 27 juillet au 4 août.