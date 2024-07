La Serbie gère le Japon, le Canada s’emploie pour battre Porto Rico

A six jours de son premier match face à la Grèce aux Jeux olympiques de Paris, le Canada a pris le meilleur sur Porto Rico dimanche (103-93). Malmenés par José Alvarado (21 points à 5/10 à 3-points) et sa bande malgré une belle entame du duo Dillon Brooks (21 points) – R.J. Barrett (14 points et 7 rebonds), Shai Gilgeous-Alexander étonnamment discret en première période (3 de ses 14 points inscrits avant la pause), les Canadiens s’en sont remis à Trey Lyles (13 pts en 8 minutes) pour mener d’une courte tête au retour aux vestiaires (46-40).

Les hommes de Jordi Fernandez, dont les mots ont visiblement fait mouche à la mi-temps, ont passé un cinglant 15-0 dès l’entame du 3e acte pour prendre le large et passer la barre des 20 points d’écart au cœur du troisième quart-temps (49-72, 25′). Insuffisant pour décourager les joueurs du 51e état, qui grâce au coup de chaud de José Alvarado, auteur de 3 paniers primés successifs, sont revenus à 5 petits points des hommes à la feuille d’érable (82-77, 33′). Ce moment a été choisi par Lu Dort (7 points) pour planter coup sur coup deux flèches longue distance, ses seuls paniers du match, et redonner de l’air aux siens. Le Canada, en gestion, a maintenu l’écart jusqu’au coup de sifflet final (103-93) et signé une deuxième victoire dans le tournoi d’Orléans après son succès face à la France vendredi, ponctuant de belle manière une préparation réussie (1 défaite seulement, concédée face à Team USA).

Au même moment à Belgrade, chez elle, la Serbie d’un Nikola Jokic au four et au moulin (18 points, 8 rebonds et 7 passes décisives) a largement disposé du Japon dans une orgie offensive (119-100) grâce à une pluie de tirs à 3-points (20 sur 46, 43,5%). Aux commandes du match de bout en bout, les hommes de Svetislav Pesic, bien aidés par Filip Petrusev (17 points) et Bogdan Bogdanovic (15 points), n’ont pas tremblé face au chantier d’un grand Rui Hachimura (29 points).

La Serbie, précédemment défaite par l’Australie (73-84) puis Team USA (79-105) à Abou Dabi après sa belle victoire contre les Bleus à Lyon (79-67), affronte la Grèce de Giannis Antetokounmpo ce lundi soir pour son dernier match de préparation aux jeux. Un dernier galop d’essai avant de retrouver les Américains dimanche à Villeneuve-d’Ascq pour leur premier match de poule du tournoi olympique (C).