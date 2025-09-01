La Serbie invaincue : victoire écrasante contre la Tchéquie

La Serbie continue sa marche triomphale en Lettonie avec une quatrième victoire consécutive face à la Tchéquie (82-60). Les hommes de Svetislav Pesic ont misé sur leur supériorité physique intérieure pour dominer de bout en bout une équipe tchèque privée de ses intérieurs et désormais éliminée de la compétition.

Une domination intérieure écrasante dès le premier quart-temps

Le plan de jeu serbe était clair : exploiter la faiblesse tchèque dans la raquette. Privée de ses joueurs de grande taille, la Tchéquie n’a jamais trouvé la solution face à la profondeur d’effectif serbe sous les panneaux. Le premier quart-temps a été révélateur de cette impuissance : les Tchèques ont tenté 11 tirs à 3-points pour n’en réussir qu’un seul, tandis que la Serbie attaquait constamment le cercle.

Le résultat fut sans appel avec un score de 27-5 en faveur de la Serbie après dix minutes de jeu. L’entraîneur Pesic a même pu se permettre d’aligner simultanément trois joueurs prénommés Nikola – Jovic, Jokic et Milutinov – un cauchemar pour la défense tchèque sous-dimensionnée. Cette domination intérieure s’est traduite par un écart significatif dans les points marqués dans la peinture : 52-20 pour la Serbie.

Milutinov brille, Micic se blesse

Nikola Milutinov a été le joueur le plus efficace de la rencontre côté serbe. L’intérieur a compilé 12 points avec un parfait 5 sur 5 aux tirs, 7 rebonds et 2 interceptions pour 19 d’évaluation. Une performance remarquable pour celui qui n’avait inscrit que 6 points au total lors de ses trois premiers matchs du tournoi, avec une évaluation moyenne de 4 par rencontre.

La soirée n’a cependant pas été parfaite pour la Serbie. Après avoir montré des progrès, Vasilije Micic a dû quitter prématurément la rencontre après avoir reçu un coup à la cage thoracique sur une pénétration de l’ancien Limougeaud Tomas Kyzlink en fin de match. Le meneur n’est pas revenu sur le parquet, ajoutant une préoccupation supplémentaire pour le coach Pesic.

Cette victoire permet à la Serbie de se hisser à un bilan de 4 victoires pour 0 défaite et de préparer un choc au sommet face à la Turquie pour la première place du Groupe A. La Lettonie, pays hôte, profite également de ce résultat pour se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que troisième du groupe, tandis que la Tchéquie devient la première équipe éliminée avec un bilan de 0 victoire pour 4 défaites.