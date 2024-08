La Slovénie retire le n°3 de Goran Dragic

La fédération allemande, avec le n°14 de Dirk Nowitzki, puis la FFBB, avec le n°9 de Tony Parker, ont fait des émules. La KZS a décidé de retirer le maillot de Goran Dragic, à l’aube de son jubilé qui aura lieu samedi à Ljubljana. Lequel, puisque le meneur a successivement porté le 13, le 7, le 9, le 11 et le 3 ?

Fort logiquement, ce sera le 3 puisque c’est avec cette tunique qu’il a écrit ses lettres de noblesse sur la scène internationale. Champion d’Europe juniors en 2004, il a récidivé avec les A treize ans plus tard à Istanbul, livrant son plus grand chef-d’œuvre aux côtés d’un tout jeune Luka Doncic venu l’épauler. Élu MVP de l’EuroBasket 2017, il avait inscrit 35 points en finale face à la Serbie, dont 26 dans la seule première mi-temps, afin d’offrir à la Slovénie sa première médaille d’or continentale !

Retraité depuis le mois de décembre dernier, le meneur slovène a défendu les couleurs de sa sélection nationale entre 2006 et 2022. Si sa carrière internationale s’est terminée dans l’amertume d’une défaite surprise en quart de finale de l’Euro face à la Pologne, l’ancien All-Star est le joueur le plus capé de l’histoire de son pays (90 sélections). « Aucune parole ou aucune action ne pourra suffire à exprimer notre gratitude envers le joueur extraordinaire qu’a été Goran Dragic », souligne le président de la fédération, Matej Erjavec. « Sa carrière extraordinaire, son attachement au maillot slovène et son succès sur le terrain parlent pour eux. Goran Dragic mérite d’être honoré. Le fait de retirer son n°3 est un geste pour lui montrer notre profond respect. »