Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

La Suède dit merci à la Grande-Bretagne et sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013 !

EuroBasket - La Grande-Bretagne met fin à une longue série de défaites à l'EuroBasket en ayant battu le Monténégro (89-83) à Tampere ce mercredi 3 septembre. Une victoire historique qui condamne les espoirs de phase finale de Nikola Vucevic et ses partenaires, et valident la place de la Suède.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Suède dit merci à la Grande-Bretagne et sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013 !
Crédit photo : FIBA

La Grande-Bretagne a enfin retrouvé le goût de la victoire à l’EuroBasket. Douze ans après leur dernière victoire en 2013, les Britanniques ont dominé le Monténégro (89-83) à Tampere, dans un match crucial pour les deux équipes ce mercredi 3 septembre. Si cette performance permet à la Grande-Bretagne d’éviter un troisième bilan consécutif de 0-5 à l’EuroBasket, la victoire était d’autant plus importante pour le Monténégro, qui aurait vu les phases finales en l’emportant.

– Groupe B

Hesson et Yeboah portent la Grande-Bretagne

Et ce sont des anciens du championnat de France qui ont porté la Grande-Bretagne vers ce succès tant attendu outre-Manche. L’ex Chalonnais Myles Hesson a été le leader offensif de la Grande-Bretagne avec 25 points, dont 16 inscrits en première mi-temps. Il a été parfaitement épaulé par l’ancien Saint-Quentinois et Couramiaud, Akwasi Yeboah, auteur de 23 points décisifs. La vitesse de jeu britannique a posé d’énormes problèmes au Monténégro tout au long de la rencontre, pour marquer 18 points en contre-attaque contre seulement 3 pour leurs adversaires.

La défense de la Grande-Bretagne s’est également montrée très agressive avec 12 interceptions, profitant des 17 ballons perdus par le Monténégro. Malgré un excellent premier quart-temps où ils ont réussi 10 tirs sur 13 tentatives, les Monténégrins ont eu du mal à gérer la pression défensive britannique et les pertes de balle à mi-terrain.

Vucevic impuissant malgré une performance exceptionnelle

Déjà très bon lors de la victoire contre la Suède, Nikola Vucevic a de nouveau livré une prestation remarquable avec un double-double de 31 points et 11 rebonds, complété par 7 passes décisives. Le pivot a tout tenté pour maintenir son équipe en vie, notamment dans les dernières minutes où il a ramené l’écart à deux points (85-83) à 54 secondes de la fin. Mais Yeboah a immédiatement répondu (87-83), scellant définitivement le sort de la rencontre.

Nikola VUCEVIC
Nikola VUCEVIC
31
PTS
11
REB
7
PDE
Logo EuroBasket
MON
83 89
UK

Cette victoire britannique profite finalement à la Suède, qui se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à ce résultat, une première pour le pays scandinave. Alors que le Monténégro qui avait absolument besoin de battre une équipe britannique jusque-là sans victoire, voit les phases finales à Riga s’envoler.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Suède
Suède
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Le Portugal rentre dans l’histoire : première qualification pour la phase à élimination directe de l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco a reçu plus de 3 000 messages racistes : « C’est inadmissible, je vais en parler jusqu’au bout ! »
Alexandre Sarr seul sur le banc de touche avant France - Pologne, pendant la marseillaise
EuroBasket
00h00ITW Alexandre Sarr, un forfait mais un désir pour l’avenir : « Ça donne vraiment envie de faire partie du groupe »
EuroBasket
00h00Nikola Vučević annonce sa retraite internationale avec le Monténégro, éliminé de l’EuroBasket
EuroBasket
00h00La Suède dit merci à la Grande-Bretagne et sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013 !
WNBA
00h00Le trio français des Valkyries se rapprochent des playoffs WNBA, le Liberty de Johannès y est déjà
EuroBasket
00h00Comment Mam’ Jaiteh appréhende son statut de seul pivot apte des Bleus : « Ça travaille dans l’esprit »
kanouté orléans
ELITE 2
00h00Après un AfroBasket « historique », Siriman Kanouté veut franchir « un cap » à Orléans
Elie Okobo a livré contre la Pologne ce qui est peut-être son meilleur match en carrière en équipe de France, dans un rôle de véritable meneur
EuroBasket
00h00Élie Okobo, le meneur qu’il faut pour les Bleus ? « Il essaie de tout organiser sur le terrain »
EuroBasket
00h00L’alléchant Turquie – Serbie : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 3 septembre
1 / 0
Livenews NBA
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
1 / 0