La Suède dit merci à la Grande-Bretagne et sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013 !

La Grande-Bretagne a enfin retrouvé le goût de la victoire à l’EuroBasket. Douze ans après leur dernière victoire en 2013, les Britanniques ont dominé le Monténégro (89-83) à Tampere, dans un match crucial pour les deux équipes ce mercredi 3 septembre. Si cette performance permet à la Grande-Bretagne d’éviter un troisième bilan consécutif de 0-5 à l’EuroBasket, la victoire était d’autant plus importante pour le Monténégro, qui aurait vu les phases finales en l’emportant.

EuroBasket – Groupe B Monténégro 83 Grande-Bretagne 89

Hesson et Yeboah portent la Grande-Bretagne

Et ce sont des anciens du championnat de France qui ont porté la Grande-Bretagne vers ce succès tant attendu outre-Manche. L’ex Chalonnais Myles Hesson a été le leader offensif de la Grande-Bretagne avec 25 points, dont 16 inscrits en première mi-temps. Il a été parfaitement épaulé par l’ancien Saint-Quentinois et Couramiaud, Akwasi Yeboah, auteur de 23 points décisifs. La vitesse de jeu britannique a posé d’énormes problèmes au Monténégro tout au long de la rencontre, pour marquer 18 points en contre-attaque contre seulement 3 pour leurs adversaires.

La défense de la Grande-Bretagne s’est également montrée très agressive avec 12 interceptions, profitant des 17 ballons perdus par le Monténégro. Malgré un excellent premier quart-temps où ils ont réussi 10 tirs sur 13 tentatives, les Monténégrins ont eu du mal à gérer la pression défensive britannique et les pertes de balle à mi-terrain.

Myles Hesson turns into Myles HANDSOME 🤯🤯 16 PTS in the first half for Myles! 🇬🇧#EuroBasket pic.twitter.com/ToB1nSr2Gc — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Vucevic impuissant malgré une performance exceptionnelle

Déjà très bon lors de la victoire contre la Suède, Nikola Vucevic a de nouveau livré une prestation remarquable avec un double-double de 31 points et 11 rebonds, complété par 7 passes décisives. Le pivot a tout tenté pour maintenir son équipe en vie, notamment dans les dernières minutes où il a ramené l’écart à deux points (85-83) à 54 secondes de la fin. Mais Yeboah a immédiatement répondu (87-83), scellant définitivement le sort de la rencontre.

Cette victoire britannique profite finalement à la Suède, qui se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à ce résultat, une première pour le pays scandinave. Alors que le Monténégro qui avait absolument besoin de battre une équipe britannique jusque-là sans victoire, voit les phases finales à Riga s’envoler.