La vengeance de Bruno Caboclo (43 d’évaluation !), le Brésil pose une option sur les quarts de finale

Jusque-là, les Jeux Olympiques de Bruno Caboclo ressemblaient à une disaster-class : 1 point, 3 balles perdues et 4 fautes en 11 minutes contre l’équipe de France, puis 6 points, 3 balles perdues et 5 fautes en 13 minutes face à l’Allemagne. Pour un leader attendu, cela fait peu. Mais face au Japon, l’ancien limougeaud a livré une prestation étincelante : 33 points à 13/19, 17 rebonds (dont 9 offensifs), 1 contre et 1 passe pour 43 d’évaluation en 30 minutes. De loin la meilleure performance individuelle de cette olympiade 2024 pour l’instant.

Il fallait bien cela pour entretenir les espoirs brésiliens de qualification, toujours bien réels à l’aube de la fin du premier tour. La sélection auriverde est assurée de finir à la troisième place du groupe (1v-2d) et a même soigné son panier-average face à un Japon désormais éliminé (victoire 102-84). Un score final un peu sévère pour les hommes de Tom Hovasse, privés de leur star Rui Hachimura, qui ont séduit le stade Pierre-Mauroy pendant ces JO avec un jeu enthousiasmant. Passés tout près de faire tomber les Bleus, les Japonais ont longtemps tenu tête aux Brésiliens, n’étant qu’à -2 à la 33e minute (80-82).

Les Brésiliens au soutien de la Serbie

Le run final des coéquipiers de l’éternel Marcelinho Huertas (13 points et 8 passes décisives) aura toutefois une conséquence majeure : il permet aux Brésiliens d’envisager plus sereinement son avenir. Afin de s’immiscer dans le Top 8, le Brésil devra faire partie des deux meilleures troisièmes. Or, avec un panier-average de -7, le Brésil va maintenant se muer en premier supporter de la Serbie. Pour cause, si les vice-champions du monde battent le Soudan du Sud (-6 de PA) samedi à 21h, ils enverront la Seleçao en quart de finale. Dans le Groupe A, tout est encore possible entre la Grèce, l’Espagne et l’Australie pour la troisième place.