L’accession de Caen en Pro B : « Une délivrance pour la ville »

Le Caen BC va retrouver la Pro B la saison prochaine, cinq ans après sa relégation en NM1. Au terme d’une finale des playoffs de NM1 acharnée contre Saint-Vallier, avec en épilogue une belle décisive accrochée, les Normands ont pu laisser la pression retomber et célébrer. Le quotidien Ouest-France a recueilli les réactions de plusieurs acteurs de la montée caennaise en Pro B.

« Il y a de la fierté parce qu’on avait un objectif et on l’a rempli, se satisfaisait l’entraîneur Stéphane Éberlin. Quand je vois l’investissement de tout le monde, des dirigeants, des salariés, des bénévoles, de ce public de fou, de Pierre… En arrivant ici, je voulais que le CBC soit une grande famille. On est une grande famille, on a survécu à tous les pépins. C’est une délivrance pour la ville de Caen. »

« La montée de toute une équipe »

Deuxième de la première phase, puis 4e de la seconde, Caen n’a pas vécu une saison de tout repos. « On a eu une saison avec des hauts et des bas, c’était difficile, mais finir comme ça, c’est le meilleur scénario espéré », souriait le meneur Antoine Rojewski. Pas épargné par les blessures (Yanik Blanc, Marc-Eddy Norelia), y compris dans la dernière ligne droite avec celle de son capitaine Mounir Bernaoui, le CBC a notamment vécu un début d’exercice compliqué. Mais avec son nouveau palais des sports, pourvu de 4 200 places, les joueurs de Stéphane Éberlin ont petit à petit su revenir dans les hautes sphères de la Nationale masculine 1, en ne perdant que trois fois à domicile en tout et pour tout cette saison.

La Pro B avec Stéphane Éberlin

En playoffs également, ces derniers se sont accrochés et ont élever leur niveau de jeu quand il le fallait, comme en 1/8e de finale contre le voisin havrais ou en demi-finale contre Mulhouse. Malgré un gros passage à vide dans le dernier quart-temps ce dimanche contre Saint-Vallier, les Caennais ont tenu bons pour terminer leur saison sur une accession tant attendue dans le Calvados. « C’est la montée de toute une équipe, j’ai l’impression que cette saison était la nôtre », expliquait Wendell Davis Jr., meilleur marqueur de Caen cette saison avec 11,2 points de moyenne.

Désormais, les regards de la cité fortifiée vont se tourner vers la Pro B. Cinq ans après sa relégation, le Caen BC a bien l’intention d’y rester. Pour cela, elle pourra notamment compter sur celui qui vient de réaliser sa 3e accession en Pro B, son entraîneur Stéphane Éberlin. Ce dernier devrait prolonger pour deux saisons selon Ouest-France.