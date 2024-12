L’ADA Blois retrouve des couleurs avec deux victoires convaincantes : « C’est juste qu’il y a plus de confiance »

Pro B - Après une période compliquée marquée par une série de défaites et un manque de réussite à domicile, l’ADA Blois a repris des couleurs cette semaine avec deux victoires convaincantes contre Roanne et Hyères-Toulon. Une dynamique retrouvée qui permet aux Blésois de remonter sur le podium et d’aborder avec confiance les prochains défis, malgré quelques absences.