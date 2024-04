L’agonie de l’ASVEL se poursuit, Ciak blessée, Basket Landes met un pied en demi-finale

Ce jeudi, sans aucune surprise vu la terrible période traversée par le club lyonnais, Basket Landes n’a fait qu’une bouchée de l’ASVEL Féminin en quarts de finale aller de playoffs de LFB (67-89).

Ciak out dès la 23e seconde !

Pour l’ASVEL, ce sera le calice jusqu’à la lie… Déjà décimée avec huit absentes, l’équipe rhodanienne a perdu Héléna Ciak dès la… première possession, possiblement touchée au genou après un contact avec sa coéquipière Chelsea Mitchell. Avec seulement quatre professionnelles valides en face, les Landaises ont rapidement pris la mesure de leur adversaire du soir. En tête de 14 points à la mi-temps (32-46), les joueuses de Julie Barennes ont notamment pu s’appuyer sur l’efficacité redoutable de Marie Pardon (16 points, 3 rebonds et 7 passes décisives) pour faire la différence. Grâce à un collectif de qualité et une solide défense, les Landaises ont poursuivi leurs efforts au retour des vestiaires et n’ont laissé aucune chance aux Lyonnaises, en grande difficulté toute la soirée malgré un éclair dans le troisième quart-temps. Face à l’équipe de sa belle-sœur Kendra, Alexia Chery (25 points, 9 rebonds et 2 passes décisives) aura pourtant tout tenté pour ramener les siennes et masquer les absences, en vain.

Après cette lourde défaite, la septième défaite d’affilée, l’ASVEL Féminin devrait clôturer son calvaire lundi à Mont-de-Marsan. De son côté, avant sa finale de Coupe de France, Basket Landes aura deux balles de demi-finale. Il n’est même pas dit que la deuxième serve réellement à quelque chose…