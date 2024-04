Fanny depuis six ans face à Bourges, Tarbes crée la sensation : les Tango en grand danger !

2 156 jours. Près de six ans que Tarbes n’avait plus battu Bourges, depuis ce Match 3 de la finale de LFB le 24 mai 2018. Entre-temps, 15 confrontations et 15 victoires des Tango… Alors il faut croire que le TGB a parfaitement choisi son moment : ce jeudi, Tarbes a crée la surprise et s’est largement imposé en quart de finale aller de playoffs de LFB face à Bourges (87-69) et prend ainsi une option sur la qualification en demi-finale.

Malonga XXL



Dès l’entame du match, les Tarbaises ont imposé un rythme d’enfer. Dominatrices dans la peinture et sérieuses en défense, à l’image d’une Dominique Malonga impériale (20 points à 6/13, 18 rebonds et 3 contres), les joueuses de François Gomez se sont rapidement détachées (26-8, soit déjà l’écart final). En tête de 17 points à la mi-temps (42-25), les locales n’ont jamais relâché la pression, comptant jusqu’à 20 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (52-32, 25′). Incapables de répondre au défi physique imposé par les Tarbaises, les Berruyères ont tenté de limiter la casse. Mais comme Dominique Malonga, Carla Leite (21 points, 3 rebonds et 6 passes décisives) a livré un véritable récital offensif et guidé ses partenaires vers un large succès à domicile et ainsi aborder le match retour de la meilleure des manières.

Passé complètement au travers ce jeudi, le Tango Bourges Basket se retrouve dos au mur, avec 18 points de retard à remonter lundi prochain à la maison. Sans quoi le dauphin de Villeneuve-d’Ascq sortira sans ménagement dès l’entame des playoffs, avec le spectre d’un flop autour de sa saison en cas de revers le samedi suivant en finale de Coupe de France face à Basket Landes, qui se retrouve dans une situation complètement inverse : 18 unités à protéger face à une ASVEL décimée.