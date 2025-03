L’Anadolu Efes soutient Luca Banchi malgré les rumeurs de départ

L’Anadolu Efes a publié un communiqué ce vendredi pour réaffirmer son soutien à Luca Banchi. L’entraîneur italien, arrivé en janvier, fait l’objet de spéculations sur son avenir, mais le club stambouliote assure lui maintenir sa confiance.

Une saison en demi-teinte pour l’Anadolu Efes

Luca Banchi a rejoint l’Anadolu Efes le 7 janvier dernier, remplaçant Tomislav Mijatovic, rétrogradé au poste d’assistant. L’ancien coach de Strasbourg dispose d’une option pour prolonger la saison prochaine, mais son avenir pourrait dépendre des résultats à venir.

En championnat turc, l’Anadolu Efes occupe actuellement la deuxième place, derrière un Fenerbahçe dominateur. Sous les ordres de Banchi, l’équipe compte cinq victoires pour deux défaites et semble bien partie pour assurer sa place en playoffs.

Mais c’est en EuroLeague que la situation est plus compliquée. Depuis la prise de fonction du technicien italien, le club présente un bilan de quatre victoires pour cinq défaites. Actuellement 11e avec un bilan de 14 victoires et 14 défaites, l’Anadolu Efes reste à portée du top 10, où chaque victoire compte dans la course au play-in. Ce vendredi soir, ils affrontent le Bayern Munich, quatrième du classement, un match qui pourrait faire évoluer les perspectives.

Dans l’attente d’un dénouement, le club turc a tenu à calmer les rumeurs. « Nous avons pleinement confiance que notre équipe atteindra ses objectifs pour le reste de la saison sous la direction de notre entraîneur principal, M. Luca Banchi », a déclaré l’Anadolu Efes dans un communiqué officiel.

Un résultat positif contre le Bayern Munich ce soir pourrait lui donner un peu d’air et renforcer sa position sur le banc stambouliote. Vincent Poirier, en grande forme après son double-double contre Bologne, tentera de briller à nouveau, face à son ancien coéquipier de Boston Carsen Edwards.