L’ancien chalonnais Marcus Denmon accusé de vol et embuscade à main armée

Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes quand certains joueurs disparaissent de la circulation. C’est le cas de l’Américain Marcus Denmon, passé par Chalon lors de la saison 2012/13 mais sans club depuis mai 2024.

À 34 ans, il vient d’être accusé de « vol avec une arme dangereuse » à Tulsa dans l’Oklahoma, État voisin de son Missouri natal. Selon des documents de justice relayés par plusieurs médias américains, il aurait avec son frère porté une embuscade à une femme depuis une voiture, avant de s’enfuir en volant ses affaires et entre 15.000 et 16.000 dollars. Les deux hommes doivent maintenant faire face à ces accusations devant la justice de l’Oklahoma, avec des cautions fixées à 50.000 dollars.

Après quatre années à l’université du Missouri, Denmon fut drafté en 59e position de la Draft NBA 2012 par les San Antonio Spurs. Mais il n’a jamais joué dans la grande ligue américaine. Il a parcouru l’Europe et l’Asie pendant ses douze années de carrière professionnelle. L’Élan Chalon était son premier club, où il avait dépassé les 12 points de moyenne dans l’Élite en 2012/13, malgré une fracture au pied dès le premier match. Il a ensuite joué pour différents clubs, entre autres le Panathinaïkos, Tofas Bursa, les Shangai Sharks ou encore Peristeri, où il fut coéquipier de Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans). Il a notamment été champion, meilleur marqueur et All-Star en Grèce, ainsi que meilleur marqueur du championnat chinois.

Former Panathinaikos player Marcus Denmon has been charged with robbery with a dangerous weapon🚨#basketballmaniacs #basketball #paobc #paobcgr #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/qBMf7in88l

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 8, 2025