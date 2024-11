Lanterne rouge de Pro B, Nantes fait appel à Kyle Riddley

Sevré de victoire depuis la 2e journée du championnat, battu lors de ses huit dernières sorties, seul dernier de Pro B, Nantes a déjà grillé la cartouche du coach (Laurent Pluvy remplacé par Rémy Valin). Et puisque cela ne marche pas tout à fait (0/3 avec le nouvel entraîneur), malgré du mieux (79-82 contre Antibes vendredi), c’est désormais Raijon Kelly qui devrait servir de fusible.

Rien n’a été officialisé encore quant à une séparation avec l’ancien angevin, mais on voit mal comment il pourrait rester alors que le NBH vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau meneur étranger : Kyle Riddley (1,93 m, 28 ans), qui était censé évoluer en deuxième division israélienne cette saison. Sauf qu’après quelques cartons en présaison (30 points et 5 passes décisives notamment), le natif de Charlotte n’a jamais pu disputer le moindre match officiel avec l’Hapoel Safed Galil.

Kyle Riddley renforce le Nantes Basket Hermine : https://t.co/WUfsbTdd9i pic.twitter.com/Ybx4OHHYBV — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) November 6, 2024

Entre NCAA III et deux ans loin du circuit…

Ancien pensionnaire de NCAA III, soit les bas-fonds du basket universitaire américain, inactif pendant plus de deux ans suite à son premier contrat professionnel (5 matchs en Estonie en 2019), Kyle Riddley a pourtant réussi à se hisser vers une carrière professionnelle. Relancé par une signature en Géorgie en janvier 2022, rapidement devenu une star de Superleague (22,9 points à 65%, 5,2 rebonds et 6,1 passes décisives de moyenne avec Batumi en 2022/23), il a brillé l’an dernier en Hongrie (20 points à 54%, 3,8 rebonds et 3,6 passes décisives).

Individuellement, Nantes pourrait ainsi constituer l’occasion idéale pour basculer dans une nouvelle dimension. À condition de remplir l’objectif du maintien… « Kyle est un meneur athlétique, grand, qui va amener de la percussion et du drive dans notre jeu », explique Rémy Valin. « C’est un meneur agressif qui casse les lignes défensives, il sort d’une très grosse saison en Hongrie. Il sait prendre des rebonds, faire des passes, il est très complet sur un terrain. »