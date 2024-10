Officiel : Rémy Valin à la rescousse de Nantes

Sans club depuis avril dernier, Rémy Valin (46 ans) va reprendre du service. Comme pressenti, le technicien parisien s’est engagé avec le Nantes Basket Hermine, en perdition en ce début de saison. Relégable, malgré un effectif séduisant, le NBH a rapidement écarté Laurent Pluvy mais a continué à s’enfoncer depuis, perdant deux matchs à domicile (87-99 contre l’Alliance Sport Alsace et 69-73 contre Hyères-Toulon).

🆕 Communiqué officiel Rémy Valin, à la tête de l’équipe professionnelle : https://t.co/MERRo5G8ym pic.twitter.com/JvvCKvAFFH — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) October 23, 2024

« C’est un réel plaisir de vous annoncer aujourd’hui la signature de notre nouveau coach, Rémy Valin », indique le président Thierry Brochard. « Son arrivée marque un nouveau chapitre de l’histoire du Nantes Basket Hermine. Après un début de saison difficile, nous avons fait le choix de donner un nouvel élan à notre équipe. Rémy Valin apporte avec lui une expertise reconnue, et une énergie contagieuse. Nous sommes convaincus qu’il saura fédérer les joueurs, les staffs, et nous mener vers de nouveaux succès. »

Un blason à redorer… des deux côtés

L’ampleur du chantier est colossale pour Rémy Valin. L’ancien entraîneur des… U20 de Tahiti va prendre en main une équipe malade, sclérosée par le doute, surtout depuis son revers lors du match de la peur face au HTV. Ce soir-là, les mots de Darel Poirier ont souligné l’étendue des dégâts. « J’espère que le coach va pouvoir apporter un meilleur équilibre. Il faut connaître les qualités des uns et des autres. J’espère que le coach sera bien informé de qui il aura dans le roster. J’espère que chacun trouvera sa place. Il y a beaucoup de caractères et d’egos. Je fais un boulot sur moi-même pour être une personne plus agréable. Je ne peux pas crier sur untel ou untel mais j’ai quand même envie de le faire. Une ligne directrice… on en a une grosso modo mais il y a des égos et il n’y a pas forcément de hiérarchie. Cela manque de clarté. Pour l’instant, ça va un peu mieux pour moi avec Antoine Michon mais pour d’autres c’est plus compliqué. Mais avec un nouveau coach, il va falloir s’adapter à nouveau. »

Rémy Valin aura également à cœur de redorer un blason quelque peu écorné par ses deux dernières saisons. Technicien historique de l’ALM Évreux (2007/15), où il a accompli des miracles, puis lauréat du premier trophée de Denain (Leaders Cup Pro B 2018) depuis 1965, il sort de deux expériences délicates : une relégation en Pro B avec Fos-Provence puis un retour raté chez les Dragons, où il a dû être débarqué en urgence après une défaite contre le dernier, Angers, laissant Ali Bouziane assurer le maintien. Cette fois, ce sera à lui de jouer les sauveurs.